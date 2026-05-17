‘Nenhum sucesso lá fora justifica o fracasso em casa’, diz CEO da Baly

“Nenhum sucesso lá fora justifica o fracasso em casa.” A frase virou um mantra para Dayane Titon, CEO da Baly, uma das marcas de energéticos que mais crescem no país. Em meio à expansão acelerada da companhia, a executiva afirma que liderança, cultura empresarial e sucesso profissional precisam começar dentro de casa.

“Fé, saúde, família e depois o trabalho. Eu não inverto essa ordem”, afirma Titon em entrevista exclusiva ao podcast "De frente com CEO", da EXAME.

A fala ajuda a explicar a forma como a executiva conduz a companhia que nasceu em 1997 como uma pequena fábrica de bebidas no interior de Santa Catarina e no último ano faturou R$ 1,8 bilhão.

Mas antes de ocupar a cadeira de CEO, Titon viveu o negócio na prática desde criança.

“Enchia as garrafinhas de cachaça e vinho na mão mesmo, porque a gente não tinha recurso”, relembra ela na época em que o pai empreendia com vinho e cachaça.

Filha do fundador Mário Titon, ela cresceu dentro da fábrica acompanhando a rotina dos funcionários, participando da operação e observando o pai liderar a empresa familiar.

“Eu lembro muito dos meus oito anos, o quanto ele me deixava protagonista. Andar pela fábrica, conversar com os funcionários, aprender com as pessoas”, diz.

Liderança pelo exemplo

Para Titon, um líder só consegue inspirar outras pessoas quando existe coerência entre discurso e prática. E para ela, o princípio vale tanto para a gestão corporativa quanto para a criação dos filhos.

“O bom exemplo ele se arrasta, seja para liderados ou para meus filhos em casa”, afirma.

A CEO, que também lidera a área de marketing, conta que investe constantemente em autoconhecimento, saúde mental e inteligência emocional para conseguir sustentar a pressão do crescimento acelerado da companhia.

“Não tem como eu deixar de me cuidar. Eu trabalho muito o meu autoconhecimento, a minha mente, a saúde, a fé”, afirma.

Segundo ela, o cuidado pessoal passou a ser prioridade após enfrentar uma doença aos 26 anos.

“Eu tive uma doença no sangue e me curei através da medicina integrativa”, diz.

Desde então, a executiva adotou hábitos ligados à longevidade saudável e afirma que isso influencia diretamente sua forma de liderar.

“Para eu dar o meu melhor como líder, eu preciso estar bem”, afirma.

Inteligência emocional e cultura empresarial

Com a empresa crescendo em ritmo acelerado, Titon afirma que um dos maiores desafios da liderança é manter a essência da companhia.

“Hoje eu vejo que é desafiador para o empreendedor crescer mantendo os seus valores”, diz.

A executiva viu com o crescimento novos profissionais, novas culturas e pressões por resultado, o que exige atenção constante à cultura organizacional.

“A empresa é reflexo do dono”, afirma.

Ela também diz que inteligência emocional virou uma competência indispensável para líderes.

“A gente vai lidar com desafios, obstáculos, conquistas e também com o ego”, afirma. “O ego pode nos ferir, pode ser o nosso maior inimigo quando estamos grandes no mercado.”

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Sucessão familiar e “brilho nos olhos”

Titon também fala sobre sucessão familiar, tema recorrente em empresas brasileiras. Para ela, filhos só desenvolvem conexão com o negócio quando enxergam propósito e felicidade nos pais.

“Não tem como um filho se apaixonar por um negócio se os pais chegam em casa tristes, falando mal do trabalho”, afirma.

Ela diz que tenta separar os desafios corporativos do ambiente familiar para preservar o que chama de “brilho nos olhos”.

“Quero que minhas filhas olhem para mim com energia, vitalidade e fazendo aquilo que ama”, afirma.

A executiva também afirma que o pai teve papel decisivo nesse processo ao permitir que os filhos vivenciassem a empresa desde cedo.

“Meu pai deixava a gente participar de tudo. Eu fui recepcionista, trabalhei na logística, na indústria”, diz.

O que dá “gás” para continuar

Mesmo em meio aos desafios do empreendedorismo, Titon afirma que segue motivada pelo propósito da marca e pelo impacto que a trajetória da empresa pode gerar em outras pessoas.

“O que me dá gás é o propósito”, afirma. “Mostrar para o mundo e para as pessoas que o impossível é uma questão de opinião.”

Ela diz que a história da Baly, construída do zero ao bilhão, reforça diariamente a importância da persistência.

“Meu pai sempre teve esse espírito de que obstáculo é o caminho”, afirma Titon. “Tinha desafio, mas tinha que ir em frente. Não podia parar. Não é de um jeito? Vai de outro. Você só é merecedor de receber as recompensas se estiver disposto a subir a montanha.”

Sobre a Baly

Hoje, a empresa já possui três fábricas em Santa Catarina (duas em Tubarão e uma em Treze de Maio), e acelera um novo ciclo de expansão com investimento de R$ 300 milhões em um parque fabril em Araranguá. A nova estrutura terá 500 mil metros quadrados de área total e 100 mil metros quadrados construídos, além de gerar cerca de 1.000 empregos.

Para 2026, a expectativa é crescer entre 40% e 50%, o que pode levar a receita da companhia para cerca de R$ 2,5 bilhões.

“A cada dois anos, praticamente dobramos de tamanho”, afirma Titon.

A estratégia para sustentar esse crescimento passa por inovação acelerada, expansão internacional e novas linhas de produtos voltadas ao mercado wellness, incluindo bebidas sem açúcar, versões com colágeno e energéticos sem taurina ou cafeína. A companhia também amplia presença em mercados como Paraguai, Estados Unidos, México e Espanha.