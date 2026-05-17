Mega-Sena: ninguém acerta as seis dezenas e prêmio acumula

Mega-Sena: prêmio de R$ 64 milhões acumulou (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)
Redação Exame
Publicado em 17 de maio de 2026 às 08h27.
Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas no concurso 3.009 da Mega-Sena, realizado pela Caixa Econômica Federal neste sábado, 16. O prêmio era de R$ 64.923.940,63.
Dos jogos feitos, 136 apostas acertaram a quina e levarão R$ 19.052,37 cada; 6.714 apostadores que tiveram quatro acertos ficarão com R$ 636,14, cada.
04 - 06 - 08 - 18 - 21 - 30
O próximo sorteio será no domingo, dia 24.
Na semana que vem, não haverá sorteios na terça-feira nem na quinta-feira. Durante a semana, os apostadores poderão fazer jogos para o prêmio especial de 30 anos do concurso.
De acordo com a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acertar as seis dezenas com uma aposta simples de R$ 6,00 é de 1 em 50.063.860.
Ao ganhar na Mega-Sena, o vencedor pode escolher diferentes formas de utilizar o valor.
Entre as possibilidades estão
A melhor forma de usar o prêmio, claro, depende das necessidades e objetivos individuais.
O Bolão Caixa permite a realização de apostas em grupo. Para participar, é necessário preencher o campo específico no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.
Na Mega-Sena, o valor mínimo do bolão é de R$ 10, com cotas individuais não inferiores a R$ 5. É possível formar grupos com no mínimo duas e no máximo cem cotas.
As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.