Mega-Sena: ninguém acerta as seis dezenas e prêmio acumula

Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas no concurso 3.009 da Mega-Sena, realizado pela Caixa Econômica Federal neste sábado, 16. O prêmio era de R$ 64.923.940,63.

Dos jogos feitos, 136 apostas acertaram a quina e levarão R$ 19.052,37 cada; 6.714 apostadores que tiveram quatro acertos ficarão com R$ 636,14, cada.

Veja os números sorteados

04 - 06 - 08 - 18 - 21 - 30

Quando é o próximo sorteio

O próximo sorteio será no domingo, dia 24.

Na semana que vem, não haverá sorteios na terça-feira nem na quinta-feira. Durante a semana, os apostadores poderão fazer jogos para o prêmio especial de 30 anos do concurso.

Veja os dez maiores prêmios sorteados na História da Mega-Sena:

Concurso 2.525 (01/10/2022) — R$ 317.853.788,54

Concurso 2.150 (11/05/2019) — R$ 289.420.865,00

Concurso 2.237 (27/02/2020) — R$ 211.652.717,74

Concurso 2.795 (09/11/2024) — R$ 207.460.095,00

Concurso 2.696 (05/03/2024) — R$ 206.475.189,75

Concurso 1.764 (25/11/2015) — R$ 205.329.753,89

Concurso 1.772 (22/12/2015) — R$ 197.377.949,52

Concurso 2.464 (19/03/2022) — R$ 189.381.872,36

Concurso 2.745 (04/07/2024) — R$ 162.788.325,19

Qual a probabilidade de vencer na Mega-Sena?

De acordo com a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acertar as seis dezenas com uma aposta simples de R$ 6,00 é de 1 em 50.063.860.

O que fazer com o prêmio da Mega-Sena?

Ao ganhar na Mega-Sena, o vencedor pode escolher diferentes formas de utilizar o valor.

Entre as possibilidades estão

quitar dívidas;

investir no futuro;

realizar uma viagem;

ajudar familiares e amigos;

direcionar recursos para causas pessoais.

A melhor forma de usar o prêmio, claro, depende das necessidades e objetivos individuais.

Como funciona o bolão?

O Bolão Caixa permite a realização de apostas em grupo. Para participar, é necessário preencher o campo específico no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

Na Mega-Sena, o valor mínimo do bolão é de R$ 10, com cotas individuais não inferiores a R$ 5. É possível formar grupos com no mínimo duas e no máximo cem cotas.

Como apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.