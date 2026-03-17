BBB 26: quanto realmente vai para o bolso do campeão?

O prêmio do Big Brother Brasil 26 impressiona: R$ 5,44 milhões. É o maior da história do reality. Só tem um detalhe que muita gente ignora: os impostos. Na prática, o campeão não vê nem perto disso cair na conta.

Quanto o vencedor realmente leva?

Prêmios desse tipo entram como rendimento tributável e sofrem a alíquota máxima do Imposto de Renda para pessoa física, que gira em torno de 27,5%.

Traduzindo isso em números:

Prêmio anunciado: R$ 5,44 milhões;

Desconto de imposto: cerca de R$ 1,49 milhão;

Valor líquido: aproximadamente R$ 3,95 milhões.

Ou seja, quase um terço do prêmio evapora antes mesmo de chegar ao vencedor.

Por que o desconto é tão alto?

Não tem mistério nem “pegadinha” da Globo. É regra do jogo no Brasil. Prêmios pagos por empresas, como é o caso do reality, são considerados renda. E isso significa tributação direta na fonte, com a alíquota mais alta da tabela.

O dinheiro já cai na conta com o imposto descontado. Não tem como fugir.

Quem é o favorito a levar o prêmio?

De acordo com uma enquete do Votalhada realizada na semana passada após a saída de Babu Santana do jogo, Ana Paula Renault abriu vantagem larga na corrida pelo prêmio.

A ex-BBB aparece com 52,40% dos votos, um número que não apenas coloca a sister na liderança como também cria um abismo em relação aos demais participantes. Na prática, é mais que o dobro do segundo colocado.

Quem aparece logo atrás é Jonas Sulzbach, com 22,16%. O modelo mantém uma base sólida de apoio, mas ainda distante da líder. Para encostar, teria que praticamente dobrar o próprio desempenho.

O terceiro lugar fica com Alberto Cowboy, que soma 12,60% dos votos. Apesar de ainda estar no pelotão intermediário, a diferença para os dois primeiros mostra que a disputa pelo topo, neste momento, parece concentrada em outro patamar.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que