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BBB 26: os jogadores que ainda não sentiram o gosto da berlinda

Entre imunidades, estratégias e um certo talento para passar despercebido, alguns participantes ainda não enfrentaram o veredito do público

BBB 26: cinco nomes seguem ilesos no reality (Globo/Manoella Mello/Divulgação)

BBB 26: cinco nomes seguem ilesos no reality (Globo/Manoella Mello/Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 16 de março de 2026 às 20h23.

Dois meses de confinamento renderam várias brigas, expulsões, desistências, nove paredões formados e eliminações que já mexeram com a casa. Mesmo assim, alguns participantes do Big Brother Brasil 26 seguem com um privilégio raro no reality: nunca sentiram o gosto da berlinda.

Quem ainda não foi para o Paredão?

Até agora, cinco nomes conseguiram atravessar o jogo sem enfrentar o julgamento direto do público. Seja por imunidades, vitórias estratégicas ou simplesmente por não virarem alvo claro na casa, eles seguem intactos na estatística mais temida do programa.

Os afortunados são Gabriela, Jonas Sulzbach, Juliano Floss, Marciele e Alberto Cowboy — se considerar que a berlinda em que ele esteve foi falsa. O quinteto ainda não precisou gravar vídeo pedindo votos nem viver a tensão da eliminação ao vivo.

No caso de Jonas, por exemplo, o caminho sem paredão teve ajuda externa. No nono Paredão, ele chegou a entrar na mira da dinâmica da semana, mas acabou salvo por um poder comprado por Jordana na Máquina do Poder. Resultado: ele segue sem estrear na berlinda.

Enquanto isso, outros participantes já colecionam passagens pelo Paredão, como Milena, Ana Paula, Leandro e Chaiany, que já foram emparedados mais de uma vez.

No Big Brother Brasil, ficar fora da berlinda por muito tempo pode ser sinal de estratégia eficiente… ou de que o jogador só está fazendo hora extra na competição.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

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