BBB 26: 'Conchinha' de Jonas em Ana Paula viraliza

A madrugada desta segunda-feira, 16, teve um momento daqueles que fazem a casa inteira prestar atenção no que está acontecendo. Enquanto cumpria o Castigo do Monstro no Big Brother Brasil 26, Jonas Sulzbach acabou parando no Quarto Sonho de Eternidade e protagonizou uma cena curiosa ao lado de Ana Paula Renault.

Convite 'infame'

A jornalista, que já estava deitada, não perdeu tempo. Assim que viu o brother passando pelo quarto, soltou o convite sem rodeios: queria que ele deitasse ao lado dela. “Você não quer dormir do meu ladinho? Deita aqui”, provocou a sister, claramente em tom de brincadeira.

Jonas entrou na onda e respondeu no mesmo clima: perguntou se ela queria ser a “sina do sino”, referência direta ao castigo que o obrigava a tocar um sino em vários cômodos.

O gaúcho então aceitou a brincadeira e deitou rapidamente na cama ao lado da sister, com direito a conchinha improvisada. A cena arrancou reações de quem estava por perto e virou motivo de piada entre os confinados.

15) Ana Paula chamou Jonas para deitar com ela E ELE DEITOU https://t.co/unh3aqos18 — Tracklist (@tracklist) March 16, 2026

Mas a resenha durou pouco. Jonas logo se levantou e ainda comentou que a situação poderia render ciúmes de Milena caso ela soubesse do episódio.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.