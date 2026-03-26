BBB 26: Prova do Líder pode virar a casa de cabeça para baixo

A Prova do Líder do BBB 26, marcada para esta quinta-feira, 25, terá um formato dividido em duas etapas dentro do modo turbo.

Fase eliminatória acontece durante o dia

A disputa começa com uma etapa classificatória ao longo do dia. Nessa fase, parte dos participantes será eliminada, reduzindo o número de competidores que seguem na prova.

Final será definida ao vivo

Os classificados avançam para a etapa final, que será exibida ao vivo no programa. É nesse momento que o novo líder será definido.

Prova abre ciclo acelerado da semana

A dinâmica marca o início de um novo ciclo no jogo, com impacto direto na formação do próximo paredão. O vencedor garante o poder de indicação direta e influencia a estratégia da casa.

A divisão da prova em duas fases reduz o tempo entre etapas e se encaixa na proposta do modo turbo, que acelera decisões e elimina intervalos entre eventos.

Domingo terá eliminação e novo ciclo

No domingo, 29, acontece a eliminação. O programa será dividido em duas partes no mesmo dia.

O primeiro vai ao ar às 14h55, após a Temperatura Máxima, com a saída de um participante. Após o Fantástico, a atração retorna com nova Prova do Líder e formação de outro paredão.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 21 de abril de 2026.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.