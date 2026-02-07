Prova do anjo: com direito à chuva e emergência médica (Gshow/Reprodução)
Redação Exame
Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 20h29.
Alberto Cowboy venceu a Prova do Anjo neste sábado, 7, no Big Brother Brasil. A prova levou mais de cinco horas para ser concluída, com direito a chuva forte e até emergência médica.
A dinâmica foi dividida em etapas e começou em duplas.
Na primeira fase, o desafio era pegar "legumes" no ar, disparados por um canhão. Em cada dupla, um participante era o canhoneiro e o outro tinha a missão aparar os legumes com a tigela na cabeça. O objetivo era levar ao menos seis itens para dentro de uma panela cenográfica gigante, atravessando uma ponte. As duplas que fizessem isso em menos tempo avançaram para a próxima etapa.
Os melhores tempos foram:
Na etapa seguinte, os classificados se enfrentam individualmente, e, dessa vez, precisaram acertar os legumes diretamente na panela, numa prova de tiro ao alvo.
Quando se preparava para enfrentar Ana Paula na final, Cowboy se engasgou e precisou ser atendido por médicos.
Na final, voltou à prova e acertou 20 legumes dentro da panela, enquanto Ana Paula acertou 12.
O Anjo tem direito a imunizar um participante na formação do Paredão de domingo, 8. No Presente do Anjo, ele poderá escolher entre ver o vídeo da família ou ganhar uma imunidade extra para dar a outro participante.
A realização da prova durou mais de cinco horas e chegou a ser interrompida em um determinado momento por conta de chuvas intensas no Rio de Janeiro.
Após a Prova do Anjo, um participante será definido por sorteio para disputar o Duelo de Risco contra a pessoa que ele ou ela indicou na noite anterior. O confronto é direto e pode gerar três resultados diferentes: os dois participantes vão para o Paredão; apenas um deles é emparedado e o outro conquista imunidade; ou uma terceira pessoa acaba indicada.
Essa etapa é considerada uma das mais decisivas da semana, justamente por misturar risco de eliminação com a possibilidade de proteção inesperada, alterando estratégias de voto e combinados prévios.
No domingo, a formação da berlinda segue um roteiro mais longo do que o habitual. Um ou dois participantes podem chegar emparedados pelo Duelo de Risco. Em seguida, o Líder Jonas Sulzbach faz sua indicação direta.
O indicado pelo Líder terá direito ao contragolpe, puxando mais um nome para o Paredão. Depois disso, a casa vota, e o mais votado pelos participantes também entra na berlinda.
Com todas essas etapas, até cinco jogadores podem ser colocados em risco antes da fase final.
A Prova Bate e Volta será disputada por todos os emparedados, com exceção do indicado pelo Líder. Um ou dois participantes podem escapar da eliminação, reduzindo o grupo final que ficará à mercê do voto do público.
A dinâmica desta semana aumenta a tensão e dificulta previsões, já que decisões individuais, sorteio e desempenho em prova se misturam na definição do Paredão.
Com o Duelo de Risco e as indicações antecipadas, o BBB 26 entra em uma fase em que alianças ficam mais visíveis e rivalidades deixam de ser apenas conversas de bastidor. A tendência é de uma semana marcada por reavaliação de estratégias, ajustes de voto e tentativas de proteção mais explícitas.
O resultado deve ser um Paredão com alto grau de conflito e imprevisibilidade, reforçando o clima de disputa direta que começou a se desenhar nos últimos dias da casa mais vigiada do Brasil
Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.
O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 22 de abril de 2026.
