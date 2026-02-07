Alberto Cowboy venceu a Prova do Anjo neste sábado, 7, no Big Brother Brasil. A prova levou mais de cinco horas para ser concluída, com direito a chuva forte e até emergência médica.

A dinâmica foi dividida em etapas e começou em duplas.

Na primeira fase, o desafio era pegar "legumes" no ar, disparados por um canhão. Em cada dupla, um participante era o canhoneiro e o outro tinha a missão aparar os legumes com a tigela na cabeça. O objetivo era levar ao menos seis itens para dentro de uma panela cenográfica gigante, atravessando uma ponte. As duplas que fizessem isso em menos tempo avançaram para a próxima etapa.

Os melhores tempos foram:

Ana Paula Renault e Milena (6 minutos e 25 segundos)

Alberto Cowboy e Edilson (6 minutos e 33 segundos)

Na etapa seguinte, os classificados se enfrentam individualmente, e, dessa vez, precisaram acertar os legumes diretamente na panela, numa prova de tiro ao alvo.

Ana Paula enfretou Milena e avançou para a final;

Alberto Cowboy enfrentou Edilson e avançou para a final.

Quando se preparava para enfrentar Ana Paula na final, Cowboy se engasgou e precisou ser atendido por médicos.

Na final, voltou à prova e acertou 20 legumes dentro da panela, enquanto Ana Paula acertou 12.

O Anjo tem direito a imunizar um participante na formação do Paredão de domingo, 8. No Presente do Anjo, ele poderá escolher entre ver o vídeo da família ou ganhar uma imunidade extra para dar a outro participante.

A realização da prova durou mais de cinco horas e chegou a ser interrompida em um determinado momento por conta de chuvas intensas no Rio de Janeiro.

Formação do Paredão pode ter até cinco nomes

Após a Prova do Anjo, um participante será definido por sorteio para disputar o Duelo de Risco contra a pessoa que ele ou ela indicou na noite anterior. O confronto é direto e pode gerar três resultados diferentes: os dois participantes vão para o Paredão; apenas um deles é emparedado e o outro conquista imunidade; ou uma terceira pessoa acaba indicada.

Essa etapa é considerada uma das mais decisivas da semana, justamente por misturar risco de eliminação com a possibilidade de proteção inesperada, alterando estratégias de voto e combinados prévios.

No domingo, a formação da berlinda segue um roteiro mais longo do que o habitual. Um ou dois participantes podem chegar emparedados pelo Duelo de Risco. Em seguida, o Líder Jonas Sulzbach faz sua indicação direta.

O indicado pelo Líder terá direito ao contragolpe, puxando mais um nome para o Paredão. Depois disso, a casa vota, e o mais votado pelos participantes também entra na berlinda.

Com todas essas etapas, até cinco jogadores podem ser colocados em risco antes da fase final.

Bate e Volta reduz a berlinda

A Prova Bate e Volta será disputada por todos os emparedados, com exceção do indicado pelo Líder. Um ou dois participantes podem escapar da eliminação, reduzindo o grupo final que ficará à mercê do voto do público.

A dinâmica desta semana aumenta a tensão e dificulta previsões, já que decisões individuais, sorteio e desempenho em prova se misturam na definição do Paredão.

Jogo mais exposto

Com o Duelo de Risco e as indicações antecipadas, o BBB 26 entra em uma fase em que alianças ficam mais visíveis e rivalidades deixam de ser apenas conversas de bastidor. A tendência é de uma semana marcada por reavaliação de estratégias, ajustes de voto e tentativas de proteção mais explícitas.

O resultado deve ser um Paredão com alto grau de conflito e imprevisibilidade, reforçando o clima de disputa direta que começou a se desenhar nos últimos dias da casa mais vigiada do Brasil

Onde assistir o BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 22 de abril de 2026.

.