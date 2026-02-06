Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

BBB 26: por que pergunta de Tadeu pode mudar o Paredão hoje

Nova dinâmica chamada Duelo de Risco acontece no sábado, 7, ao vivo, após a Prova do Anjo

Veteranos: grupo de ex-BBBs retorna ao jogo após participações marcantes no reality. (Globo/Manoella Mello/Divulgação)

Veteranos: grupo de ex-BBBs retorna ao jogo após participações marcantes no reality. (Globo/Manoella Mello/Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 21h46.

O BBB 26 terá uma dinâmica inédita nesta sexta-feira, 6, com impacto direto na formação do próximo Paredão. Durante o programa ao vivo, Tadeu Schmidt anuncia uma pergunta que será feita individualmente aos participantes.

O apresentador vai questionar cada morador da casa sobre quem gostaria de enfrentar em um Paredão. As respostas serão usadas como base para a atividade principal do fim de semana.

Segundo Tadeu, a proposta funciona como um Sincerão em versão reduzida, com foco em declarações objetivas. A intenção é definir os confrontos do jogo seguinte a partir dessas escolhas.

Duelo de Risco define emparedados

A dinâmica chamada Duelo de Risco acontece no sábado, 7, ao vivo, após a Prova do Anjo. Um participante será sorteado e enfrentará exatamente a pessoa que indicou na resposta da sexta-feira.

O resultado do duelo pode levar a uma ou duas pessoas ao Paredão e também abrir a possibilidade de imunidade. A dinâmica integra a programação semanal do reality.

No domingo, 8, o Anjo poderá conceder uma imunidade extra.

A formação do Paredão triplo inclui emparedados pelo Duelo de Risco, indicação do Líder, Jonas Sulzbach, voto da casa e um contragolpe. O Bate e Volta pode salvar um ou dois participantes.

A eliminação ocorre na terça-feira, 10, quando um participante deixa o programa.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

Mais de Pop

A jogada de Alberto Cowboy para escapar do Paredão no BBB 26

Netflix é processada no Brasil por mudanças em planos e preços

BBB 26: Breno cogita 'sacrificar' Ana Paula Renault para mexer no jogo

Com tema 'São Paulo não dorme', Baixo Augusta mira público recorde de 1,5 milhão

Mais na Exame

Pop

A jogada de Alberto Cowboy para escapar do Paredão no BBB 26

Negócios

Quem foi Henrique Maderite? Conheça a trajetória do influenciador do 'Sextou BB'

Mercados

Dow Jones supera os 50 mil pontos pela 1ª vez com rali de chips e foco em IA

Brasil

Supersalários: Haddad diz que Congresso precisa regular verbas indenizatórias