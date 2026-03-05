Pop

BBB 26: que horas começa o programa? Hoje tem 'Prova do Líder'

Edição de hoje vai mostrar os desdobramentos da volta de Breno e Juliano do Quarto Secreto e mais uma prova do Líder

BBB 26: Samira foi a sétima líder do programa (Globo/Manoella Mello/Divulgação)

Redação Exame

Publicado em 5 de março de 2026 às 11h49.

O Big Brother Brasil 26 manterá a tradição de ir ao ar diariamente, de segunda a segunda. No entanto, a maioria dos dias o programa começa por volta das 22h25, depois da novela Três Graças — enquanto nas quartas começa às 23h30 e aos domingos após o Fantástico.

A edição dessa quinta-feira deve começar por volta das 22h25.

Prova do Líder

A edição desta quinta-feira vai exibir a oitava Prova do Líder da temporada. Samira deixa o posto mais alto da semana e volta a disputar a dinâmica ao lado dos demais participantes, em uma prova que promete mudar os rumos do jogo.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três GraçasNo Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 22 de abril de 2026.

