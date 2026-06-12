Esporte

Fase de grupos copa 2026

Brasil pode fazer até hoje mudanças na lista da Copa; veja como funciona a regra da Fifa

Seleção só pode substituir jogadores lesionados até 24 horas antes da estreia no Mundial e precisa escolher nomes da lista preliminar enviada à entidade

Ancelotti: treinador não deve fazer mais mudanças na convocação (Leonardo MUNOZ / AFP)

Ancelotti: treinador não deve fazer mais mudanças na convocação (Leonardo MUNOZ / AFP)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 12 de junho de 2026 às 18h09.

A seleção brasileira está próxima da estreia na Copa do Mundo e também do encerramento do prazo para alterações em sua lista de convocados. De acordo com as regras da Fifa, substituições por lesão ou problemas médicos relevantes só podem ser realizadas até 24 horas antes da primeira partida de cada equipe no torneio.

Como o Brasil faz sua estreia neste sábado contra o Marrocos, qualquer mudança no grupo de convocados precisa ser oficializada até esta sexta-feira, 12. Após esse período, a delegação fica fechada e novos cortes não poderão ser compensados com a convocação de substitutos.

Quem pode ser chamado?

Mesmo em casos de lesão, a comissão técnica não pode convocar qualquer jogador. Os substitutos precisam obrigatoriamente estar entre os nomes incluídos na lista preliminar enviada pela CBF à Fifa antes do início da competição.

A medida busca evitar mudanças inesperadas de última hora e garante que os atletas já tenham sido previamente registrados para a disputa do Mundial.

Lesão não significa corte imediato

Embora o regulamento permita substituições por motivos médicos, a decisão final sobre retirar ou não um jogador da lista cabe à comissão técnica.

Por isso, cada situação é avaliada individualmente, levando em consideração o tempo estimado de recuperação, a gravidade do problema e a importância do atleta para o planejamento da equipe.

Casos recentes mostram estratégias diferentes

Nas últimas semanas, dois jogadores brasileiros passaram por situações distintas. O volante Wesley acabou deixando a convocação após sofrer uma lesão considerada incompatível com o prazo de recuperação para a disputa da Copa do Mundo.

Já Neymar permaneceu no grupo mesmo após apresentar um problema físico pouco antes da apresentação à Seleção. A avaliação interna foi de que o atacante teria condições de retornar ao longo do torneio, o que levou a comissão técnica a mantê-lo entre os convocados.

A partir do início da competição, qualquer eventual lesão precisará ser administrada com os jogadores já inscritos, sem possibilidade de reposição no elenco.

Acompanhe tudo sobre:Seleção Brasileira de FutebolCopa do Mundo

Mais de Esporte

De Petrópolis a Copa: quem é Luiz Henrique, atacante da Seleção Brasileira

Igor Thiago: trajetória do novo centroavante da Seleção até a Copa

Matheus Cunha: trajetória e como joga o atacante da Seleção Brasileira

Árbitro brasileiro que entrou para a história das Copas viraliza nas redes

Mais na Exame

Mercados

SpaceX sobe 19% na estreia em Nasdaq e supera US$ 2 trilhões em valor

Carreira

Formar líderes antirracistas: a estratégia social para os alunos desta escola de 45 anos

Esporte

De Petrópolis a Copa: quem é Luiz Henrique, atacante da Seleção Brasileira

Casual

22 horas e sem escalas: o avião que fará a viagem comercial mais longa do mundo