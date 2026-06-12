Brasil pode fazer até hoje mudanças na lista da Copa; veja como funciona a regra da Fifa

A seleção brasileira está próxima da estreia na Copa do Mundo e também do encerramento do prazo para alterações em sua lista de convocados. De acordo com as regras da Fifa, substituições por lesão ou problemas médicos relevantes só podem ser realizadas até 24 horas antes da primeira partida de cada equipe no torneio.

Como o Brasil faz sua estreia neste sábado contra o Marrocos, qualquer mudança no grupo de convocados precisa ser oficializada até esta sexta-feira, 12. Após esse período, a delegação fica fechada e novos cortes não poderão ser compensados com a convocação de substitutos.

Quem pode ser chamado?

Mesmo em casos de lesão, a comissão técnica não pode convocar qualquer jogador. Os substitutos precisam obrigatoriamente estar entre os nomes incluídos na lista preliminar enviada pela CBF à Fifa antes do início da competição.

A medida busca evitar mudanças inesperadas de última hora e garante que os atletas já tenham sido previamente registrados para a disputa do Mundial.

Lesão não significa corte imediato

Embora o regulamento permita substituições por motivos médicos, a decisão final sobre retirar ou não um jogador da lista cabe à comissão técnica.

Por isso, cada situação é avaliada individualmente, levando em consideração o tempo estimado de recuperação, a gravidade do problema e a importância do atleta para o planejamento da equipe.

Casos recentes mostram estratégias diferentes

Nas últimas semanas, dois jogadores brasileiros passaram por situações distintas. O volante Wesley acabou deixando a convocação após sofrer uma lesão considerada incompatível com o prazo de recuperação para a disputa da Copa do Mundo.

Já Neymar permaneceu no grupo mesmo após apresentar um problema físico pouco antes da apresentação à Seleção. A avaliação interna foi de que o atacante teria condições de retornar ao longo do torneio, o que levou a comissão técnica a mantê-lo entre os convocados.

A partir do início da competição, qualquer eventual lesão precisará ser administrada com os jogadores já inscritos, sem possibilidade de reposição no elenco.