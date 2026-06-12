Formar líderes antirracistas: a estratégia social para os alunos desta escola de 45 anos

Esqueça os testes vocacionais e as cartilhas de memorização. Na era do lifelong learning, a habilidade mais valiosa de um jovem que ingressa no mercado de trabalho é a autonomia para aprender a aprender.

É nessa mudança de paradigma que se apoia a evolução da Escola da Vila, instituição que nasceu em São Paulo na década de 1980 como contraponto ao ensino transmissivo e que hoje, 46 anos depois, redesenha o Ensino Médio para responder à complexidade de uma sociedade hiperconectada e fraturada.

"Não existe mais aquela ideia de que você acaba sua formação e está pronto para se inserir no mercado de trabalho. Você chega lá e continua tendo que aprender para o resto da vida", afirma Sônia Barreira, sócia-fundadora e diretora pedagógica da Escola da Vila, em entrevista exclusiva à Exame.

Ao lado de Luiza (coordenadora pedagógica) e Cristina (orientadora educacional do Ensino Médio), a liderança da instituição detalhou como o redesenho curricular e a formação ética têm sido utilizados para responder às dores do século XXI.

Divulgação/VI fachada

Os pilares da escola contemporânea

Para sustentar o que chama de "escola antenada com as demandas do futuro", Sônia resume a proposta pedagógica da instituição em quatro eixos centrais:

Gosto por aprender (Lifelong Learning): Desenvolver ferramentas de autonomia intelectual para que o aprendizado seja sustentável a longo prazo. Solidariedade ativa: Estimular o convívio coletivo e a corresponsabilidade social, garantindo que os problemas do mundo também sejam sentidos como problemas dos alunos. Rigor investigativo: Abandonar o ativismo ingênuo em prol de uma base conceitual e científica sólida para propor transformações reais. Diálogo entre o digital e o analógico: Ir além do tempo de tela, focando em educação midiática, cidadania digital e pensamento computacional.

Projeto de vida: menos vocação, mais critério

Uma das principais angústias das famílias gira em torno da transição dos filhos para a universidade e o mercado de trabalho. A resposta tradicional das escolas costuma se concentrar em testes vocacionais e simulados exaustivos. Na Vila, o programa Vila Prepara subverte essa lógica ao rechaçar o próprio conceito de "vocação nativa".

"Nós preferimos não trabalhar com a ideia de vocação, mas sim com uma escolha orientada por critérios conscientes", explica Sônia. O programa foca no autoconhecimento e no desenho de estratégias de carreira por meio do projeto Jornadas Significativas. Mensalmente, ex-alunos que estão concluindo a graduação ou ingressando no mercado retornam à escola para debater com os estudantes do Ensino Médio.

"Trazemos jovens adultos que ocupavam aquele mesmo lugar há cinco ou sete anos. Isso gera identificação imediata. Eles compartilham repertórios parecidos e mostram que a jornada deve fazer sentido pleno para o indivíduo e para o mundo, em vez de ser uma corrida obcecada por vencer a qualquer custo", pontua a diretora.

A prática do impacto social

O engajamento com o mundo real se materializa na Paideia, uma unidade curricular semanal na qual estudantes de diferentes séries do Ensino Médio se agrupam por áreas de interesse comuns para solucionar problemas comunitários.

Luiza e Cristina compartilham um exemplo prático desse dispositivo pedagógico. Um grupo de alunos apaixonados por olimpíadas científicas decidiu criar a própria competição: a OM Vila (Olimpíada de Matemática da Vila). Os estudantes pesquisaram o currículo oficial do Ensino Fundamental II, desenharam a identidade visual, estruturaram a logística, formularam e corrigiram as provas aplicadas em três escolas públicas da região do Butantã.

O projeto, contudo, foi além da matemática. No último ano, os próprios alunos propuseram à direção que os estudantes de escola pública com melhor desempenho na OM Vila fossem convidados a participar do processo seletivo do Projeto Ampliar — o programa de bolsas sociais da instituição. Como resultado direto dessa articulação estudantil, duas alunas bolsistas ingressaram no primeiro ano do Ensino Médio da escola em 2026. "É o rigor investigativo e a solidariedade ativa aplicados a um problema real", define Luiza.

Letramento e educação antirracista

Embora a diversidade venha ganhando espaço por meio de políticas de bolsas de equidade racial desde a infância, a Escola da Vila reconhece sua demografia majoritariamente branca. Diante do racismo estrutural que inevitavelmente reverbera dentro dos muros escolares, a instituição tomou uma decisão incomum no mercado de escolas privadas de elite: em 2025, formalizou o guia Lidando com Casos de Racismo na Escola da Vila.

O documento estabelece um protocolo rigoroso dividido em três etapas compulsórias: escuta, acolhimento e consequência.

"Muitas escolas tentam tapar o sol com a peneira. Nós decidimos que nenhum caso passará sem ser tematizado, tratado e documentado", enfatiza Sônia.

A abordagem recusa a lógica do cancelamento virtual e da expulsão sumária — soluções frequentemente demandadas pelas redes sociais, mas pedagogicamente ineficazes. "Se você apenas expulsa a criança, ela vai para onde? Vai ser racista em outro lugar? Nós escolhemos educar e aprofundar a reparação, respeitando o desenvolvimento de cada faixa etária, desde o estranhamento na infância até os casos na adolescência que configuram crime."

Descolonizando o currículo

A publicação do guia foi acompanhada por uma profunda reforma estrutural. O corpo docente passou por formações com especialistas responsáveis pela proposta curricular antirracista do município de São Paulo. O corpus literário, bem como os programas das disciplinas de Artes e História, foram revisados para romper com a centralidade eurocêntrica.

No Ensino Médio, as mudanças alcançaram inclusive a disciplina de Língua Inglesa. Longe de enxergar o idioma apenas como passaporte para o turismo ou universidades estrangeiras, o inglês é tratado como "língua franca". No segundo ano, os alunos estudam conceitos de pós-colonialismo, orientalismo e a relação histórica entre língua e poder econômico.

Após compreenderem o papel do inglês como instrumento de dominação e sua posterior ressignificação global, os estudantes recebem refugiados de diversas nacionalidades na escola. A partir desse intercâmbio, realizam oficinas e workshops sobre culturas não hegemônicas e variações linguísticas para os alunos mais novos do 7º ano.

O desafio da escuta em tempos de polarização

Em uma sociedade marcada por bolhas digitais e intolerância ao contraditório, a coordenação pedagógica destaca a urgência de ensinar os jovens a discordar sem desumanizar o interlocutor. Para isso, o currículo de inglês adota o modelo de debate Lincoln Douglas (método de argumentação inspirado nas dinâmicas do Senado americano do século XIX).

Os estudantes são divididos em grupos e sorteados para defender ou atacar teses complexas da atualidade — como "a internet torna as pessoas mais conectadas e menos desoladas" ou "o hidrogênio verde é a única solução sustentável para as mudanças climáticas". Por não escolherem o lado que irão defender, os alunos são obrigados a pesquisar e antecipar os argumentos do oponente.

"O grande ganho não é sair do debate ganhando ou com uma solução mágica, porque são problemas complexos. O desafio é escutar quem pensa diferente de você. É a partir da escuta do outro que você complexifica a sua própria visão", conclui Luiza. Em um mercado educacional pressionado por resultados técnicos imediatos, a aposta na formação de sujeitos capazes de lidar com a nuance parece ser o verdadeiro diferencial competitivo para o futuro.