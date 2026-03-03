BBB 26: Paredão falso tem virada silenciosa e um nome fora do jogo

Alberto, Breno e Jordana estão no Paredão (TV Globo/Reprodução)
3 de março de 2026
O sétimo Paredão do Big Brother Brasil de 2026, desta vez falso, será definido na noite desta terça-feira, 3. Cowboy, Breno e Jordana disputam o que acreditam ser a permanência na Casa.
No entanto, ninguém sai do programa nesta semana e o mais votado irá para um quarto secreto.
Durante a manhã da última segunda-feira, 2, Breno era apontado pelas enquetes como o favorito ao Paredão falso. No entanto, as pesquisas divulgadas na tarde mostram uma disputa mais acirrada entre Cowboy e Breno, com empate técnico nos dados consolidados.
Agora, nesta terça-feira, 3, o empate técnico permanece, mas Cowboy ultrapassou Breno.
O site Votalhada compila as principais enquetes online, divididas por categorias (sites, YouTube, Twitter e Instagram), e costuma antecipar quem vai ser eliminado do programa. Ao todo, foram somados 6,5 milhões de votos em diferentes plataformas.
O voto é para "eliminar", portanto, as maiores porcentagens indicam quem deve ir ao quarto secreto.
A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve ir ao quarto secreto.
O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.
A definição do Paredão Falso BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto.
Pela TV aberta, o reality vai ao ar todos os dias após a novela Três Graças. O horário pode variar conforme a programação.
No Globoplay, assinantes têm acesso às câmeras exclusivas da casa e a conteúdos extras 24 horas por dia.