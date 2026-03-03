Olha ela! Relembre o Paredão Falso de Ana Paula Renault no BBB 16

Em 2016, após a desistência do participante Alan na segunda semana de confinamento, a direção do BBB retomou a dinâmica que havia acontecido no BBB 13 com Anamara. Na ocasião, Ana Paula enfrentou o Paredão ao lado de Ronan, seu principal aliado dentro da casa.

Paredão Falso

Na terceira semana, a mineira foi "eliminada" com 74% dos votos. Ela foi recebida por Pedro Bial no Quarto Secreto, que revelou que tudo fazia parte de um Paredão falso e que sua trajetória no jogo continuava.

Ana Paula agradeceu ao público e, já isolada, passou a acompanhar atentamente os movimentos de aliados e rivais. Durante esse período, percebeu que adversários como Renan e Juliana celebraram sua suposta eliminação e voltaram a criticar seu temperamento explosivo. Do outro lado, Ronan e Geralda demonstraram tristeza sincera com a partida da amiga.

Volta icônica

O ápice da dinâmica aconteceu quando a mineira retornou à casa. Durante a manhã, quando todos dormiam, em meio a gritos e surpresa geral, ela percorreu os cômodos e repetiu a frase que entraria para a memória do reality: “Olha ela!”.

Novo Paredão Falso

Apesar de não estar concorrendo diretamente ao Paredão Falso, já que Alberto, Breno e Jordana estão na berlinda, Ana Paula tem uma nova chance de ir ao Quarto Secreto.

No programa ao vivo dessa segunda-feira, 2, o apresentador Tadeu Schmidt anunciou que o escolhido pelo público poderá escolher um outro brother para acompanhá-lo durante o período "afastado". A dupla terá acesso a informações privilegiadas e retornar ao jogo dias depois.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve ir para o Quarto Secreto.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem o público escolheu para o Paredão Falso do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.