Pílula da dona do Mounjaro mantém perda de peso com caneta emagrecedora

A Eli Lilly aposta em uma nova frente para os medicamentos de obesidade: a manutenção de peso após o uso das chamadas “canetas emagrecedoras” de GLP-1. A estratégia ganhou força após a aprovação, nos Estados Unidos, do Foundayo, versão oral diária baseada na molécula orforglipron, "prima" da tirzepatida, princípio ativo do Mounjaro.

Além de disputar espaço com os injetáveis da própria companhia e com o Wegovy oral, da Novo Nordisk, o comprimido também começa a ser apresentado como uma alternativa para pacientes que desejam manter a perda de peso depois de interromper tratamentos com aplicações semanais.

Um estudo publicado na revista Nature Medicine e financiado pela Eli Lilly avaliou justamente esse cenário. A pesquisa acompanhou 376 participantes nos Estados Unidos que já haviam usado medicamentos à base de GLP-1 — como Mounjaro ou Wegovy — por mais de um ano e haviam perdido peso com sucesso.

Após interromperem as injeções, os participantes passaram a receber diariamente uma pílula com orforglipron ou placebo, sem saber qual medicamento estavam utilizando. Ao fim de um ano, os pacientes que tomaram o comprimido mantiveram mais de 70% da perda de peso anterior. No grupo placebo, a manutenção ficou entre 38% e 50%. Os efeitos colaterais foram comuns, mas leves — incluindo náuseas, constipação ou diarreia.

A Eli Lilly já vinha posicionando o Foundayo como uma opção para essa etapa do tratamento. Em entrevista à CNBC, o CEO Dave Ricks afirmou que o comprimido pode funcionar como alternativa de manutenção após terapias iniciais com medicamentos injetáveis.

Segundo a companhia, o formato oral também oferece vantagens operacionais. Diferentemente dos injetáveis, o comprimido não exige refrigeração e pode ser produzido em maior escala. “O formato oral pode alcançar o planeta”, disse Ricks.

A administração simplificada também aparece como diferencial competitivo. O Foundayo pode ser ingerido a qualquer momento do dia, enquanto o Wegovy oral exige administração em jejum e com quantidade limitada de água.

Especialistas que não participaram do estudo, afirmam à BBC que ainda serão necessárias mais pesquisas para entender por quanto tempo os pacientes precisarão permanecer em tratamento. Marie Spreckley, especialista em pesquisa de controle de peso da Universidade de Cambridge, declarou que os resultados reforçam a percepção de que a obesidade é uma condição crônica, que pode demandar acompanhamento contínuo.

Os dados também mostraram que indicadores como pressão arterial, glicose e níveis de lipídios no sangue permaneceram controlados entre os pacientes que continuaram usando o medicamento oral. Em entrevista à BBC, Simon Cork, da Anglia Ruskin University, afirmou que o estudo aborda uma das principais limitações dos medicamentos injetáveis à base de GLP-1: o ganho de peso após a interrupção do tratamento.

Segundo ele, a manutenção desses indicadores pode ajudar a reduzir riscos de longo prazo associados à obesidade, como doenças cardiovasculares.

Nos Estados Unidos, onde o Foundayo já está disponível, o preço parte de US$ 149 por mês para a dose mais baixa, bem abaixo de alguns tratamentos injetáveis que ultrapassam US$ 1 mil mensais.

A expectativa da Eli Lilly é obter aprovação regulatória em mais de 40 países ao longo do próximo ano.