Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

BBB 26: que horas começa o programa? Hoje tem 'Paredão Falso'

Edição dessa terça-feira vai eliminar 'de mentirinha' um emparedado, que vai para o Quarto Secreto e volta ao jogo durante a semana

BBB 26: Nenhum brother será eliminado na sétima semana de reality (Reprodução/TV Globo)

BBB 26: Nenhum brother será eliminado na sétima semana de reality (Reprodução/TV Globo)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 3 de março de 2026 às 10h42.

O Big Brother Brasil 26 mantém a tradição de ir ao ar diariamente, de segunda a segunda. No entanto, na maioria dos dias, o programa começa próximo das 22h25, depois da novela Três Graças — enquanto nas quartas começa às 23h30 e aos domingos após o Fantástico. Portanto, a edição dessa terça-feira deve começar por volta das 22h25.

O programa dessa terça não vai eliminar nenhum participante, pois se trata de um Paredão Falso. Nessa semana, o público vota em qual brother quer ver no Quarto Secreto, com acesso a informações privilegiadas e voltando com uma imunidade.

Paredão

A Líder Samira indicou Jordana, que teve direito a um contragolpe e puxou Breno. Alberto já estava no Paredão, indicado por Breno no sábado, por conta da dinâmica do "Exilado". Marciele foi a mais votada da casa e também foi para a berlinda, mas escapou na Prova Bate e Volta

Veja como foi a formação do Paredão Falso:

yt thumbnail

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve ir para o Quarto Secreto.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem o público escolheu para o Paredão Falso do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

Mais de Pop

BBB 26: Paredão Falso segue indefinido e enquete aponta empate técnico

Quando o filme de ‘Peaky Blinders’ estreia na Netflix?

Corrida dos streamings por príncipe Andrew pode trazer ‘The Crown’ de volta

Show dos Jonas Brothers em SP: como funciona a fila virtual da Ticketmaster?

Mais na Exame

Economia

Onde fica o Brasil no ranking do PIB mundial em 2025

Inteligência Artificial

Falha na AWS atinge Claude e Gemini; interrupções partiram de servidores no Oriente Médio

Negócios

Esta empresa gaúcha de garrafas térmicas domina o Sul e fatura R$ 400 milhões

Tecnologia

AWS fora do ar? Sistema de nuvem da Amazon passa por instabilidade