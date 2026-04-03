BBB 26: prova desta sexta pode mudar tudo no jogo

O BBB 26 realiza nesta sexta-feira, 3, mais uma Prova do Anjo, com impacto direto na formação do Paredão. Desta vez, o vencedor da disputa será autoimune.

A dinâmica foi confirmada pelo apresentador Tadeu Schmidt, que destacou a mudança no papel do Anjo durante o atual ciclo do jogo.

Ainda nesta sexta-feira, o programa terá formação de Paredão, em um modelo simplificado dentro do Modo Turbo.

Como será a dinâmica

A berlinda será formada por três participantes:

um indicado pela Líder , Samira

, os dois mais votados pela casa

O vencedor da Prova do Anjo garante imunidade automática e não poderá ser votado.

Eliminação no domingo

A eliminação acontece no domingo, 5, quando um dos emparedados deixa o programa.

A dinâmica concentra decisões em curto prazo e mantém o ritmo acelerado da reta atual do BBB 26.