BBB 26: prova desta sexta pode mudar tudo no jogo

BBB 26: entenda a dinâmica da semana (Gshow/Reprodução)
Redação Exame
Publicado em 3 de abril de 2026 às 08h43.
O BBB 26 realiza nesta sexta-feira, 3, mais uma Prova do Anjo, com impacto direto na formação do Paredão. Desta vez, o vencedor da disputa será autoimune.
A dinâmica foi confirmada pelo apresentador Tadeu Schmidt, que destacou a mudança no papel do Anjo durante o atual ciclo do jogo.
Ainda nesta sexta-feira, o programa terá formação de Paredão, em um modelo simplificado dentro do Modo Turbo.
A berlinda será formada por três participantes:
O vencedor da Prova do Anjo garante imunidade automática e não poderá ser votado.
A eliminação acontece no domingo, 5, quando um dos emparedados deixa o programa.
BBB 26: os participantes mais queridos e mais odiados da edição
A dinâmica concentra decisões em curto prazo e mantém o ritmo acelerado da reta atual do BBB 26.
Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.
No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.
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