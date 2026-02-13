Pop

BBB 26: o que muda no Paredão da semana

Dinâmica terá imunidade, veto, indicação e troca entre VIP e Xepa

BBB 26: dinâmica começa nesta sexta-feira, 13 (Gshow/Reprodução)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 06h58.

O BBB 26 realiza nesta sexta-feira, 13, o Bloco do Paredão, nova dinâmica que interfere diretamente na Formação do Paredão.

Um sorteio vai definir a ordem de jogo. Seguindo a numeração, cada participante deverá escolher um acessório carnavalesco, que corresponderá a uma consequência.

O gabarito dos acessórios será divulgado hoje, antes do programa ao vivo na Globo.

Veja as consequências previstas:

  • TROCA: um participante escolhe duas pessoas, uma do VIP e outra da Xepa, para trocarem de grupo. O Líder não pode ser escolhido.
  • VETO: um participante pode vetar o voto de outra pessoa na Formação do Paredão. O Líder não pode ser vetado.
  • IMUNIDADE: dois participantes, em consenso, imunizam outra pessoa na Formação do Paredão. O Líder não pode ser imunizado.
  • INDICAÇÃO: três participantes, em consenso, emparedam outra pessoa na Formação do Paredão. O Líder e o imunizado pela própria dinâmica não podem ser indicados.

Um mesmo participante pode estar envolvido em mais de uma consequência.

Dinâmica da semana

A semana começa nessa quinta-feira, 12, com a Prova do Líder, que é de resistência. Na sexta-feira, 13, Tadeu Schmidt vai comandar o Bloco do Paredão, que vai deixar as consequências: uma pessoa do VIP e uma pessoa da Xepa vão trocar de lugar, alguém vai perder o voto, alguém vai ficar imune e alguém vai para o Paredão.

No sábado, a Prova do Anjo vai dar a um participante o poder de imunizar um ou dois confinados. No domingo, a formação do Paredão triplo reúne:

  • Um indicado pelo Líder;
  • Os dois mais votados pela casa;
  • O emparedado pelo Bloco do Paredão.

A Prova Bate e Volta será disputada por todos os emparedados, exceto pelo indicado pelo Líder e podem se salvar um ou dois participantes.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

