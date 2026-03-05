Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

BBB 26: Brothers encaram desafio de equilíbrio na 8ª Prova do Líder

Nova disputa pela liderança exige fôlego, concentração e parceria entre os participantes

BBB 26: Prova exige equilíbrio e estratégia (Reprodução TV Globo)

BBB 26: Prova exige equilíbrio e estratégia (Reprodução TV Globo)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 5 de março de 2026 às 23h34.

A oitava Prova do Líder do BBB 26 começou na noite desta quinta-feira, 5, e colocou os participantes diante de mais um desafio de resistência. Desta vez, os brothers precisam demonstrar equilíbrio, concentração e fôlego para permanecer na disputa pelo maior tempo possível.

A dinâmica da semana traz uma novidade importante. Em vez de apenas um vencedor, a liderança será compartilhada. A dupla que resistir por mais tempo na prova assumirá o posto de líder da semana, dividindo benefícios como imunidade, acesso ao Quarto do Líder e a responsabilidade de indicar um participante ao Paredão.

Duplas da prova

As duplas formadas para disputar a liderança são:

  • Babu e Solange
  • Leandro e Breno
  • Alberto e Jonas
  • Milena e Ana Paula
  • Samira e Juliano
  • Gabriela e Chaiany
  • Jordana e Marciele

 

Ver essa foto no Instagram

 

Um post compartilhado por Big Brother Brasil (@bbb)

Como a prova vai funcionar?

Um dos integrantes da dupla ficará em uma extremidade do Provódromo e deverá manter um botão pressionado continuamente. O dispositivo é bastante sensível, o que exige atenção constante durante toda a prova.

Enquanto isso, o parceiro permanecerá do outro lado segurando uma barra responsável por equilibrar um prato, que inicialmente estará vazio. Na parte inferior da estrutura existe um imã que não pode tocar o chão em nenhum momento. Se o imã encostar no solo, a dupla será imediatamente eliminada da disputa.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil
Próximo

Mais de Pop

BBB 26: quem são as duplas da Prova do Líder?

BBB 26: o que Breno descobriu no Quarto Secreto?

BBB 26: a reação do Jonas quando Breno voltou do Quarto Secreto

BBB 26 terá 'Prova do Líder' em dupla nesta quinta; veja como será

Mais na Exame

Pop

BBB 26: quem são as duplas da Prova do Líder?

Mercados

Petrobras reverte prejuízo no 4º tri e compensa recuo do petróleo com produção

Mundo

Secretário de Defesa diz que não há limites para poder bélico dos EUA na guerra com Irã

Esporte

Qual o destino de Filipe Luís após a demissão do Flamengo?