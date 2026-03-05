BBB 26: Brothers encaram desafio de equilíbrio na 8ª Prova do Líder

A oitava Prova do Líder do BBB 26 começou na noite desta quinta-feira, 5, e colocou os participantes diante de mais um desafio de resistência. Desta vez, os brothers precisam demonstrar equilíbrio, concentração e fôlego para permanecer na disputa pelo maior tempo possível.

A dinâmica da semana traz uma novidade importante. Em vez de apenas um vencedor, a liderança será compartilhada. A dupla que resistir por mais tempo na prova assumirá o posto de líder da semana, dividindo benefícios como imunidade, acesso ao Quarto do Líder e a responsabilidade de indicar um participante ao Paredão.

Duplas da prova

As duplas formadas para disputar a liderança são:

Babu e Solange

Leandro e Breno

Alberto e Jonas

Milena e Ana Paula

Samira e Juliano

Gabriela e Chaiany

Jordana e Marciele

Como a prova vai funcionar?

Um dos integrantes da dupla ficará em uma extremidade do Provódromo e deverá manter um botão pressionado continuamente. O dispositivo é bastante sensível, o que exige atenção constante durante toda a prova.

Enquanto isso, o parceiro permanecerá do outro lado segurando uma barra responsável por equilibrar um prato, que inicialmente estará vazio. Na parte inferior da estrutura existe um imã que não pode tocar o chão em nenhum momento. Se o imã encostar no solo, a dupla será imediatamente eliminada da disputa.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.