Pop

BBB 26: nova enquete aponta qual participante deve sair no paredão hoje

Oitavo Paredão da temporada é disputado por Babu, Chaiany e Milena

BBB 26: oitavo Paredão da temporada tem disputa entre Babu, Chaiany e Milena. (TV Globo)

Da Redação
Publicado em 10 de março de 2026 às 15h40.

O oitavo Paredão do Big Brother Brasil de 2026, está formado. No domingo, 8, Babu, Chaiany e Milena foram confirmadas na berlinda após Jordana se safar no Bate e Volta.

Enquetes divulgadas nesta terça-feira, 10, apontam o participante que deve sair hoje.

O que indicam as pesquisas?

As pesquisas do Votalhada indicam uma possível média dos votos a partir da compilação das principais votações online. Elas são separadas por categorias (enquetes de sites e contas no Twitter e YouTube) e costumam acertar o eliminado do dia. A média ponderada das porcentagens pode variar.

O voto é para eliminar. Portanto, as maiores porcentagens indicam quem vai ser o eliminado.

Quem deve sair do BBB 26?

Veja o resultado da enquete mais recente, divulgada às 12h desta terça-feira, com mais de 8 milhões de votos.

  • Sites: Babu 44,83% x Chaiany 1,69% x Milena 53,49%
  • YouTube: Babu 57,58% x Chaiany 4,67% x Milena 38,14%
  • Twitter: Babu 77,79% x Chaiany 8,73% x Milena 13,49%
  • Instagram: Babu 70,47% x Chaiany 1,67% x Milena 27,87%
  • Dados consolidados (sites, Twitter, YouTube e Instagram): Babu 55,83% x Chaiany 3,31% x Milena 41,45%

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

