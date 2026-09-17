Prêmio Melhores dos Negócios Internacionais prorroga inscrições até 29 de setembro

As inscrições para o Prêmio Melhores dos Negócios Internacionais 2026 foram prorrogadas. Empresas e organizações interessadas em participar agora têm até 29 de setembro para enviar suas candidaturas.

Promovida pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) em parceria com a EXAME, a premiação reconhece iniciativas e resultados relacionados à atuação de empresas brasileiras no mercado internacional. A inscrição é gratuita e contempla diferentes perfis de organizações e setores da economia.

O prazo foi ampliado: veja as regras e aproveite os novos dias para preparar sua candidatura.

Uma nova chance para apresentar seu negócio

A prorrogação amplia o período para organizações que ainda não conseguiram concluir a inscrição ou que precisam reunir informações para apresentar seus resultados. A premiação contempla 13 categorias, distribuídas entre áreas como indústria, agronegócio, serviços, startups, cooperativismo, sociobiodiversidade, desenvolvimento regional e investimento estrangeiro.

Há categorias específicas para empresas de diferentes portes. Também podem participar entidades representativas de setores que desenvolvem projetos de internacionalização. Com isso, a disputa não está restrita a grandes companhias exportadoras. Startups, cooperativas e empresas de menor porte também encontram categorias compatíveis com seus modelos de atuação.

O que pode entrar na candidatura

A premiação considera diferentes formas de contribuição para a internacionalização dos negócios brasileiros. Uma empresa pode apresentar, por exemplo, resultados obtidos com exportações, expansão para novos mercados, desenvolvimento de produtos ou serviços para clientes estrangeiros ou iniciativas que tenham impacto em determinada região ou cadeia produtiva.

Já projetos setoriais podem demonstrar como ações coordenadas por entidades contribuíram para ampliar a presença de empresas brasileiras no exterior. A variedade de categorias permite que cada organização apresente sua trajetória dentro do contexto de sua própria atividade.

Mais de 900 inscrições nas duas primeiras edições

O histórico do prêmio mostra a diversidade de empresas que já participaram da iniciativa. Nas duas primeiras edições, a premiação recebeu mais de 900 inscrições e teve 37 instituições vencedoras. Em 2025, foram 404 inscrições, 57 finalistas e 21 vencedores.

Entre os negócios reconhecidos na última edição estão empresas de setores como alimentos, indústria, tecnologia, energia e serviços, além de startups e cooperativas. Os resultados também mostram que a atuação internacional pode assumir diferentes formatos, desde a exportação de produtos até projetos voltados ao desenvolvimento de mercados e cadeias produtivas.

Ainda não fez a inscrição? O novo prazo vai até 29 de setembro; confira em qual categoria sua organização se enquadra.

Como aproveitar o novo prazo

Com a extensão das inscrições, empresas que pretendem concorrer podem usar os próximos dias para revisar a candidatura antes do envio. Uma etapa importante é escolher a categoria que melhor corresponde à atuação da organização e reunir informações que demonstrem os resultados alcançados.

Também é necessário preencher os dados solicitados no formulário de inscrição e apresentar a documentação prevista no regulamento. O prazo adicional pode ser usado para organizar indicadores, revisar informações e deixar mais clara a trajetória internacional apresentada na candidatura.

Inscrições seguem abertas até 29 de setembro

O novo prazo para participar do Prêmio Melhores dos Negócios Internacionais 2026 termina em 29 de setembro. A participação é gratuita.

A iniciativa busca destacar empresas e organizações que contribuem para ampliar a presença brasileira no mercado internacional, em diferentes setores e modelos de negócio.

As inscrições foram prorrogadas até 29 de setembro. Consulte o regulamento e envie sua candidatura dentro do novo prazo.