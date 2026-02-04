Estratégia ruim? Brigido assume que quis provocar Ana Paula no BBB 26

Eliminado do programa na última terça-feira, 3, Brigido Neto assumiu, em entrevista ao programa Mais Você, com Ana Maria Braga, que provocou a jornalista Ana Paula Renault deliberadamente durante sua participação no reality.

O empresário explicou que tentou criar embates com a veterana com o objetivo de ganhar destaque e protagonismo no jogo, apesar de, segundo ele, não ter refletido direito sobre as consequências dessa postura.

"Eu sabia que ela ia ser uma figura chave desse tabuleiro do BBB. Eu entendi que, para eu ser jogador com protagonismo, eu teria que ter embate com protagonistas", revelou o amazonense.

No entanto, o ex-BBB admitiu que não teve noção do impacto que isso poderia ter. "A gente não tem noção da intensidade do sofrimento lá dentro. Vi que trazer coisas de fora não é algo inteligente a se fazer", avaliou o "Legendário".

Brigido também assumiu que imaginou que sua jornada estaria no fim ao ouvir o discurso de Tadeu Schmidt. Para ele, o público se decepcionou com a versão apresentada pelo brother na casa, diferente de como se portou na Casa de Vidro.

Como foi a eliminação?

Brigido participou do terceiro paredão da edição ao lado de Ana Paula e Leandro. Com mais de 77% dos votos, ele acabou eliminado pelo público.

Antes de sua saída, o brother chegou a criticar a forma de jogar da competidora e afirmou que ela “passava o dia dormindo” e desperdiçava a chance de estar no programa, acusações que intensificaram o clima entre os dois dentro da casa.

