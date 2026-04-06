BBB 26: enquete mostra saída surpreendente de sister no 13º Paredão

O 13º Paredão do Big Brother Brasil 2026 foi formado no início da madrugada desta segunda-feira, 6. Jordana, Marciele e Samira estão na berlinda.

O novo Líder Juliano Floss indicou Jornada. Pela votação da casa, Marciele e Samira ficaram empatadas e o Líder desempatou, votando em Marciele.

Entretanto, a indicada pelo Líder tinha direto ao Contragolpe e puxou Samira para o Paredão.

O que dizem as enquetes?

O primeiro levantamento pós-formação do site Votalhada, que compila enquetes de diferentes plataformas, aponta que Samira pode deixar a competição.

Quem deve sair do BBB 26?

Sites (voto da torcida): Jordana 35,42% x Marciele 3,16% x Samira 61,42%

Jordana 35,42% x Marciele 3,16% x Youtube: Jordana 26,23% x Marciele 5,09% x Samira 68,63%

Jordana 26,23% x Marciele 5,09% x Twitter: Jordana 38,93% x Marciele 2,61% x Samira 58,45%

Jordana 38,93% x Marciele 2,61% x Instagram: Jordana 37,83% x Marciele 2,78% x Samira 59,39%

Jordana 37,83% x Marciele 2,78% x Samira Votos consolidados: Jordana 34,66% x Marciele 3,39% x Samira 61,94%

O levantamento já soma mais de 1,9 milhões de votos.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.

O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.

Onde assistir ao BBB?

Na TV Globo, o programa vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.

No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.