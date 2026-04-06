BBB 26: enquete mostra saída surpreendente de sister no 13º Paredão

BBB 26: Jordana, Marciele e Samira estão no 13º Paredão (Reprodução/Gshow)
Redação Exame
Publicado em 6 de abril de 2026 às 05h45.
O 13º Paredão do Big Brother Brasil 2026 foi formado no início da madrugada desta segunda-feira, 6. Jordana, Marciele e Samira estão na berlinda.
O novo Líder Juliano Floss indicou Jornada. Pela votação da casa, Marciele e Samira ficaram empatadas e o Líder desempatou, votando em Marciele.
Entretanto, a indicada pelo Líder tinha direto ao Contragolpe e puxou Samira para o Paredão.
O primeiro levantamento pós-formação do site Votalhada, que compila enquetes de diferentes plataformas, aponta que Samira pode deixar a competição.
O levantamento já soma mais de 1,9 milhões de votos.
A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.
O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.
Na TV Globo, o programa vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.
No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.