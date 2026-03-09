Pop

BBB 26: Marciele prevê 'reviravolta' se Babu sair

Sister avalia consequências do oitavo Paredão e acredita que saída do ator pode mudar alianças na casar

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 9 de março de 2026 às 19h30.

No BBB 26, os participantes já começam a projetar os possíveis desdobramentos do oitavo Paredão, protagonizado por Babu, Chaiany e Milena. Durante uma conversa no Quarto Sonho de Voar, na manhã dessa segunda-feira, 9, Marciele analisou o impacto que a eliminação de Babu Santana poderia causar na dinâmica do jogo e afirmou que a saída do ator poderia desestruturar um dos grupos da casa.

Babu é líder do grupo

Segundo a sister, a presença de Babu é um dos fatores que mantém aliança unida entre Leandro, Breno, Chaiany e Solange dentro do reality. Ao imaginar o cenário sem o brother, ela avaliou que a base desse grupo perderia força. Em sua análise, a eliminação do ator poderia provocar um rearranjo entre os participantes e abrir espaço para novas aproximações.

A conversa aconteceu enquanto os confinados discutiam as possíveis consequências do resultado do Paredão. O ator disputa a permanência no programa contra Chaiany e Milena, e o resultado pode alterar diretamente o equilíbrio de forças entre as alianças formadas até agora.

Novos grupos

Durante o debate, Cowboy comentou que se Babu Santana sair na próxima terça-feira, 10, Solange Couto se aproximaria ainda mais do grupo deles (formado por Alberto, Jonas, Marciele, Jordana e Gabriela).

"Ninguém segura aquele grupo lá, não, o Boneco não segura, e acho que a Solange não tem paciência para a Chaiany", pontuou o veterano. Cowboy ainda acredita que um novo grupo pode surgir: Juliano, Breno e Leandro.

Já em caso de eliminação de Milena, os brothers acreditam que Ana Paula ficará desmotivada e vai "recalcular" rota.

"Samira vai ficar doida, Juliano vai colar no Babu [...] e vai sentir a pancada, vai ver que Ana Paula não é a melhor opção de amizade", comenta Cowboy

Paredão

O terceiro Paredão da edição foi formado entre Babu, Chainy e Milena. O público tem até terça-feira para votar e decidir quem deixa a casa mais vigiada do Brasil.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

