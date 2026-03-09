Babu, Chaiany e Milena? Enquete mostra quem deve sair no 8º Paredão do BBB 26

O oitavo Paredão do Big Brother Brasil de 2026, está formado. No domingo, 8, Babu, Chaiany e Milena foram confirmadas na berlinda após Jornada se safar no Bate e Volta.

Enquetes divulgadas nesta segunda-feira, 9, apontam a participante que deve sair na terça-feira, 10.

O que indicam as pesquisas?

As pesquisas do Votalhada indicam uma possível média dos votos a partir da compilação das principais votações online. Elas são separadas por categorias (enquetes de sites e contas no Twitter e YouTube) e costumam acertar o eliminado do dia. A média ponderada das porcentagens pode variar.

O voto é para eliminar. Portanto, as maiores porcentagens indicam quem vai ser o eliminado. Na primeira apuração após a formação do Paredão, é possível identificar que a briga para permanecer na Casa vai ficar mais fácil para /Chaiany.

Desde a divulgação dos primeiros resultados consolidados, à 1h desta terça-feira, já é possível perceber que a disputa está entre Babu e Milena, com o brother ficando com as maiores porcentagens no consolidado.

Quem deve sair do BBB 26?

Sites: Babu 43,27% x Chaiany 1,60% x Milena 55,14%

Babu 43,27% x Chaiany 1,60% x YouTube: Babu 58,36% x Chaiany 5,14% x Milena 37,05%

x Chaiany 5,14% x Milena 37,05% Twitter: Babu 79,97% x Chaiany 3,52% x Milena 16,52%

x Chaiany 3,52% x Milena 16,52% Instagram : Babu 71,42% x Chaiany 2,33% x Milena 26,25%

: x Chaiany 2,33% x Milena 26,25% Dados consolidados (sites, Twitter, YouTube e Instagram): Babu 60,13% x Chaiany 5,05% x Milena 34,90%

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir o BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.