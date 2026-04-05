BBB 26: nova enquete mostra eliminação 'encaminhada' de participante

O 13º Paredão do BBB 26 acontece neste domingo de Páscoa. O dia vai ser agitado no reality; Além da eliminação, haverá uma nova prova do líder e a formação do 14º paredão.

Segundo o site Votalhada, que serve como um "termômetro" para as eliminações do programa. Chaiany deve ser a próxima a deixar o reality. Pelo voto único, por CPF (que tem 70% do peso final), ela tem 56,32% das intenções, contra 24,5% de Juliano e 19% de Marciele.

Já no voto da Torcida, que tem 30% do peso final e pode ser feito quantas vezes quiser pelo espectador, o quadro muda. Juliano passa a ter 39,3%, Chaiany tem 33% e Marciele, 27,3%.

Chaiany também lidera a rejeição nas redes - Youtube, X e Instagram. Já Juliano fica em primeira numa média agregada de sites que realizam enquetes e cobrem o programa.

Fazendo a média ponderada, o Votalhada calcula que Chaiany tenha por volta de 49,4% dos votos, contra 28,9% de Juliano e 21,5% de Marciele.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Quem já foi eliminado?

Além de Solange, outros dez brothers já saíram pela porta do BBB 26: Aline Campos, Matheus, Brigido, Sarah Andrade, Marcelo, Maxiane, Babu, Breno, Jonas e Alberto. Pedro desistiu do programa, enquanto Henri Castelli teve que ser retirado do reality por razões médicas. Paulo Augusto, Sol Vega e Edilson foram expulsos por agressão.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.