BBB 26: Alberto Cowboy e Jonas estão no Monstro 'Cara & Coroa'; entenda

O novo Castigo do Monstro do BBB 26 coloca dois participantes em uma dinâmica que limita movimentos e interfere diretamente na estratégia da semana.

Batizado de “Cara & Coroa”, o castigo determina que Jonas e Alberto Cowboy permaneçam presos um ao outro, de costas, durante grande parte do tempo até a formação do Paredão, marcada para domingo, 22. Os dois foram colocados no castigo pelo Anjo, Leandro Boneco.

Um dos participantes representa a “cara” e o outro a “coroa”, em referência às duas faces de uma moeda.

Como funciona o castigo

A dupla precisa permanecer conectada continuamente, com pausas apenas quando um sinal sonoro de moedas é emitido. Durante esses intervalos, os participantes podem se soltar temporariamente.

Assim que o som é retomado, ambos devem reassumir a posição e seguir presos.

Punições no jogo

Além da limitação física, o castigo prevê penalidades diretas:

Cada participante perde 300 estalecas;

Caso esteja no VIP, é transferido automaticamente para a Xepa.

A dinâmica ocorre às vésperas da formação do Paredão e pode impactar alianças e decisões dentro da casa.

O que ganha o vencedor da Prova do Anjo

O participante que vencer a Prova do Anjo no BBB 26 terá direito a:

Imunizar um brother na formação do Paredão;

Escolher entre assistir ao vídeo da família ou receber uma imunidade extra para conceder a outro participante.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 21 de abril de 2026.