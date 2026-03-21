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BBB 26: Alberto Cowboy e Jonas estão no Monstro 'Cara & Coroa'; entenda

Um dos participantes representa a “cara” e o outro a “coroa”, em referência às duas faces de uma moeda; entenda

(Gshow/Reprodução)

(Gshow/Reprodução)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 21 de março de 2026 às 16h58.

O novo Castigo do Monstro do BBB 26 coloca dois participantes em uma dinâmica que limita movimentos e interfere diretamente na estratégia da semana.

Batizado de “Cara & Coroa”, o castigo determina que Jonas e Alberto Cowboy permaneçam presos um ao outro, de costas, durante grande parte do tempo até a formação do Paredão, marcada para domingo, 22. Os dois foram colocados no castigo pelo Anjo, Leandro Boneco.

Um dos participantes representa a “cara” e o outro a “coroa”, em referência às duas faces de uma moeda.

Como funciona o castigo

A dupla precisa permanecer conectada continuamente, com pausas apenas quando um sinal sonoro de moedas é emitido. Durante esses intervalos, os participantes podem se soltar temporariamente.

Assim que o som é retomado, ambos devem reassumir a posição e seguir presos.

Punições no jogo

Além da limitação física, o castigo prevê penalidades diretas:

Cada participante perde 300 estalecas;
Caso esteja no VIP, é transferido automaticamente para a Xepa.

A dinâmica ocorre às vésperas da formação do Paredão e pode impactar alianças e decisões dentro da casa.

O que ganha o vencedor da Prova do Anjo

O participante que vencer a Prova do Anjo no BBB 26 terá direito a:

  • Imunizar um brother na formação do Paredão;
  • Escolher entre assistir ao vídeo da família ou receber uma imunidade extra para conceder a outro participante.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três GraçasNo Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 21 de abril de 2026.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

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