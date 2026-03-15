BBB 26: Jordana acerta na Caixa do Poder e pode salvar Jonas do Paredão

Sister arremata poder na dinâmica e ganha chance de tirar um emparedado da berlinda

BBB 26: Aliada de Jonas investe na caixa certa e pode alterar o Paredão

BBB 26: Aliada de Jonas investe na caixa certa e pode alterar o Paredão (Globo/Manoella Mello)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 15 de março de 2026 às 15h12.

Na tarde deste domingo, 15, Jordana arrematou a Caixa do Poder depois que Jonas, Ana Paula e Leandro foram parar no Paredão por causa da dinâmica “Pedra, Papel e Tesoura”, realizada no sábado, 14. Como a indicação veio diretamente da mecânica da prova, os três ficaram protegidos e não puderam receber votos da casa.

Ao comprar a Caixa do Poder, Jordana recebeu o direito de tirar um dos três indicados dessa berlinda, o que pode mudar completamente o cenário da semana. Como a sister é aliada de Jonas, o público aposta que a Pipoca vai livrar o Veterano do Paredão.

Até o momento, quem segue para disputar a prova Bate e Volta são Ana Paula Renault, Jonas Sulzbach, Leandro Boneco e Solange Couto. A disputa acontece a partir das 19h20, na Globo, com a programação ajustada por causa da transmissão do Oscar na emissora.

Como foi a formação de Paredão?

O Líder Alberto justificou o voto em Breno porque o brother já o indicou ao Paredão, há algumas semanas. Ele disse que o admirava como jogador e considerava Breno forte.

Votos da casa

  • Juliano votou em Marciele;
  • Gabriela votou em Solange;
  • Leandro votou em Gabriela;
  • Milena votou em Marciele;
  • Marciele votou em Solange;
  • Breno votou em Marciele;
  • Jordana votou em Solange;
  • Samira votou em Solange;
  • Jonas votou em Solange;
  • Chaiany votou em Jordana;
  • Ana Paula votou em Solange;
  • Solange votou em Gabriela.

Solange, com sete votos, foi a emparedada pela casa.

A Prova Bate-Volta será disputada por três brothers na segunda parte do programa, que vai ao ar às 19h20, já que um dos quatro emparedados será salvo por Jordana.

No final do dia, três brothers estarão oficialmente no Paredão da semana.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Mais de Pop

BBB 26: quem votou em quem?

BBB 26: Ana Paula, Breno, Jonas, Leandro e Solange estão no Paredão

BBB 26: quem está no paredão?

BBB 26: veja quais brothers estão emparedados — dois ainda podem se salvar

Mais na Exame

Casual

Oscar 2026: os recordes que podem ser quebrados nesta edição

Esporte

Brasil encerra participação histórica na Paralimpíada de Inverno

Pop

BBB 26: quem votou em quem?

Mundo

Chanceler do Irã diz que não vê 'nenhuma razão' para negociar com EUA