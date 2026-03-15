BBB 26: Jordana acerta na Caixa do Poder e pode salvar Jonas do Paredão

BBB 26: Aliada de Jonas investe na caixa certa e pode alterar o Paredão (Globo/Manoella Mello)
Redação Exame
Publicado em 15 de março de 2026 às 15h12.
Na tarde deste domingo, 15, Jordana arrematou a Caixa do Poder depois que Jonas, Ana Paula e Leandro foram parar no Paredão por causa da dinâmica “Pedra, Papel e Tesoura”, realizada no sábado, 14. Como a indicação veio diretamente da mecânica da prova, os três ficaram protegidos e não puderam receber votos da casa.
Ao comprar a Caixa do Poder, Jordana recebeu o direito de tirar um dos três indicados dessa berlinda, o que pode mudar completamente o cenário da semana. Como a sister é aliada de Jonas, o público aposta que a Pipoca vai livrar o Veterano do Paredão.
Até o momento, quem segue para disputar a prova Bate e Volta são Ana Paula Renault, Jonas Sulzbach, Leandro Boneco e Solange Couto. A disputa acontece a partir das 19h20, na Globo, com a programação ajustada por causa da transmissão do Oscar na emissora.
O Líder Alberto justificou o voto em Breno porque o brother já o indicou ao Paredão, há algumas semanas. Ele disse que o admirava como jogador e considerava Breno forte.
Solange, com sete votos, foi a emparedada pela casa.
A Prova Bate-Volta será disputada por três brothers na segunda parte do programa, que vai ao ar às 19h20, já que um dos quatro emparedados será salvo por Jordana.
No final do dia, três brothers estarão oficialmente no Paredão da semana.
