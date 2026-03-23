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BBB 26: Jonas dispara na rejeição e pode sair do BBB 26, mostra enquete

Enquanto Juliano mantém disputa próxima, Gabriela surge em posição mais confortável nas parciais iniciais; veja quem deve deixar o programa no Paredão de amanhã

Jonas: brother foi o mais votado pela casa no domingo, 22 (Globo/Manoella Mello/Divulgação)

Jonas: brother foi o mais votado pela casa no domingo, 22 (Globo/Manoella Mello/Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 23 de março de 2026 às 07h23.

O décimo Paredão do BBB 26 foi formado neste domingo, 22, e já indica um cenário de pressão crescente sobre Jonas, que aparece como principal alvo nas primeiras movimentações das torcidas.

Enquanto Juliano mantém disputa próxima, Gabriela surge em posição mais confortável nas parciais iniciais.

Votos da casa

  • Jordana votou em Leandro;
  • Gabriela votou em Jonas;
  • Leandro votou em Jonas;
  • Leandro votou em Leandro;
  • Milena votou em Jonas;
  • Solange votou em Jonas;
  • Marciele votou em Leandro;
  • Juliano votou em Jonas;
  • Chaiany votou em Jonas;
  • Ana Paula votou em Jonas;
  • Samira votou em Jonas.

Jonas recebeu oito votos e foi emparedado pela casa. Ele puxou Gabriela para a berlinda.

Prova Bate e Volta

A Prova Bate-Volta foi disputada por Jonas, Jordana e Gabriela. A dinâmica consistiu em três etapas, como de costume. Jordana foi a vencedora e escapou do Paredão.

Resultados consolidados

  • Sites (voto da torcida): Gabriela 9,08% x Jonas 30,31% x Juliano 60,61%
  • YouTube: Gabriela 14,35% x Jonas 35,70% x Juliano 50,15%
  • X (antigo Twitter): Gabriela 6,78% x Jonas 58,72% x Juliano 34,50%
  • Instagram: Gabriela 17,76% x Jonas 52,12% x Juliano 30,12%
  • Dados consolidados (média Votalhada): Gabriela 12,77% x Jonas 47,92% x Juliano 39,37%

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

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