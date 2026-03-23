BBB 26: Jonas dispara na rejeição e pode sair do BBB 26, mostra enquete

O décimo Paredão do BBB 26 foi formado neste domingo, 22, e já indica um cenário de pressão crescente sobre Jonas, que aparece como principal alvo nas primeiras movimentações das torcidas. Enquanto Juliano mantém disputa próxima, Gabriela surge em posição mais confortável nas parciais iniciais.

Votos da casa

Jordana votou em Leandro ;

votou em ; Gabriela votou em Jonas ;

votou em ; Leandro votou em Jonas ;

votou em ; Leandro votou em Leandro ;

votou em ; Milena votou em Jonas ;

votou em ; Solange votou em Jonas ;

votou em ; Marciele votou em Leandro ;

votou em ; Juliano votou em Jonas ;

votou em ; Chaiany votou em Jonas ;

votou em ; Ana Paula votou em Jonas ;

votou em ; Samira votou em Jonas.

Jonas recebeu oito votos e foi emparedado pela casa. Ele puxou Gabriela para a berlinda.

Prova Bate e Volta

A Prova Bate-Volta foi disputada por Jonas, Jordana e Gabriela. A dinâmica consistiu em três etapas, como de costume. Jordana foi a vencedora e escapou do Paredão.

Resultados consolidados

Sites (voto da torcida): Gabriela 9,08% x Jonas 30,31% x Juliano 60,61%

YouTube: Gabriela 14,35% x Jonas 35,70% x Juliano 50,15%

X (antigo Twitter): Gabriela 6,78% x Jonas 58,72% x Juliano 34,50%

x Juliano 34,50% Instagram: Gabriela 17,76% x Jonas 52,12% x Juliano 30,12%

x Juliano 30,12% Dados consolidados (média Votalhada): Gabriela 12,77% x Jonas 47,92% x Juliano 39,37%

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.