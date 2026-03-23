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BBB 26: Juliano Floss vai ser eliminado? Enquete mostra brother na zona de risco

Parciais indicam avanço na rejeição e colocam participante no centro do Paredão do BBB 26

Juliano Floss: brother está no Paredão (Globo/Manoella Mello/Divulgação)

Juliano Floss: brother está no Paredão (Globo/Manoella Mello/Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 23 de março de 2026 às 07h26.

O décimo Paredão do BBB 26 foi formado neste domingo, 22, e coloca Juliano no centro da disputa, com desempenho que mantém o resultado em aberto nas primeiras parciais.

Enquanto o cenário indica pressão sobre outros emparedados, o participante aparece como peça-chave na definição do resultado.

Votos da casa

  • Jordana votou em Leandro;
  • Gabriela votou em Jonas;
  • Leandro votou em Jonas;
  • Leandro votou em Leandro;
  • Milena votou em Jonas;
  • Solange votou em Jonas;
  • Marciele votou em Leandro;
  • Juliano votou em Jonas;
  • Chaiany votou em Jonas;
  • Ana Paula votou em Jonas;
  • Samira votou em Jonas.

Jonas recebeu oito votos e foi emparedado pela casa. Ele puxou Gabriela para a berlinda.

Prova Bate e Volta

A Prova Bate-Volta foi disputada por Jonas, Jordana e Gabriela. A dinâmica consistiu em três etapas, como de costume. Jordana foi a vencedora e escapou do Paredão.

Resultados consolidados

  • Sites (voto da torcida): Gabriela 9,08% x Jonas 30,31% x Juliano 60,61%
  • YouTube: Gabriela 14,35% x Jonas 35,70% x Juliano 50,15%
  • X (antigo Twitter): Gabriela 6,78% x Jonas 58,72% x Juliano 34,50%
  • Instagram: Gabriela 17,76% x Jonas 52,12% x Juliano 30,12%
  • Dados consolidados (média Votalhada): Gabriela 12,77% x Jonas 47,92% x Juliano 39,37%

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

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