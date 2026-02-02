3º Paredão do BBB 26: quem sai amanhã? Veja o que dizem as principais enquetes

O terceiro Paredão do Big Brother Brasil 26 será decidido na noite de terça-feira, 3, durante a transmissão ao vivo do reality show na Globo.

Ana Paula Renault, Leandro e Brígido disputam a permanência na casa mais vigiada do Brasil e o resultado oficial da votação no gshow será conhecido apenas ao vivo.

A berlinda foi formada no domingo, 1º, após a realização da Prova Bate e Volta.

Jonas conseguiu se salvar na dinâmica e o Paredão acabou definido entre Ana Paula, Leandro e Brígido. Essa é a segunda semana consecutiva em que Leandro e Brígido enfrentam a votação do público. No paredão anterior, os dois permaneceram na casa após a eliminação de Matheus.

Até a noite da eliminação, o público e os fãs do programa acompanham atentamente as enquetes não oficiais, que ajudam a indicar as tendências de rejeição entre os emparedados.

Brígido lidera com folga, enquanto Leandro e Ana Paula aparecem atrás.

Na maioria das pesquisas, Brígido surge na liderança das intenções de voto para sair. Leandro costuma ocupar a segunda posição, enquanto Ana Paula aparece com os menores percentuais de rejeição, indicando que deve permanecer no jogo.

Ao que tudo indica, o terceiro Paredão do BBB 26 caminha para uma eliminação mais definida, com Brígido concentrando a maior parte dos votos nas enquetes.

Confira abaixo os resultados de algumas das principais pesquisas sobre este Paredão.

Pesquisa UOL Splash

Com 221.043 votos contabilizados, a enquete do UOL Splash aponta Brígido como o mais rejeitado:

Brígido: 54,74%

Leandro: 34,85%

Ana Paula Renault: 10,41%

Pesquisa Votalhada

A compilação do Votalhada, que reúne enquetes de sites e redes sociais, indica ampla vantagem de Brígido sobre os adversários. No consolidado geral, com cerca de 2,62 milhões de votos, o brother lidera com quase o dobro das intenções de eliminação em relação a Leandro:

Dados consolidados (sites, Twitter, YouTube e Instagram):

Brígido: 57,98%

Leandro: 26,06%

Ana Paula Renault: 15,95%

Entre os recortes por plataforma, Brígido também aparece à frente em todas as categorias, com destaque para Twitter e Instagram, onde supera 70% dos votos.

Pesquisa Portal Tracklist

Na enquete do portal Tracklist, Brígido amplia ainda mais a vantagem:

Brígido: 84,18%

Leandro: 10,34%

Ana Paula Renault: 5,48%

Pesquisa Notícias da TV

O levantamento do Notícias da TV, com 86.650 votos, segue a mesma tendência e aponta Brígido como o provável eliminado:

Brígido Neto: 55,78%

Leandro Boneco: 24,18%

Ana Paula Renault: 20,04%

Justificativa do Líder

A Líder Maxiane justificou o voto em Ana Paula Renault pela veterana ter gritado com ela enquanto as duas eram aliadas.

Veja o momento:

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Big Brother Brasil (@bbb)

Votos da casa

Jonas votou em Leandro;

votou em Milena votou em Brigido;

votou em Samira votou em Leandro;

votou em Brigido votou em Leandro;

votou em Alberto votou em Leandro;

votou em Ana Paula votou em Brigido;

votou em Breno votou em Brigido;

votou em Solange Couto votou em Gabriela;

votou em Juliano Floss votou em Brigido;

votou em Marciele votou em Leandro;

votou em Breno votou em Brigido;

votou em Marcelo votou em Brigido;

votou em Gabriela votou em Leandro;

votou em Edilson votou em Leandro;

votou em Leandro votou em Brigido;

votou em Sol Vega votou em Leandro;

votou em Jordana votou em Leandro;

votou em Babu Santana votou em Brigido;

votou em Sarah Andrade votou em Leandro;

votou em Chaiany votou em Brigido.

Leandro e Brigido foram os mais votados, com 10 e 9 indicações, respectivamente. Na Prova Bate e Volta, Jonas se salvou ao acertar mais vezes os totens enumerados.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.