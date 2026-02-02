3º Paredão do BBB 26: quem sai amanhã? Veja o que dizem as principais enquetes

3o Paredão: Ana Paula, Leandro e Brígido disputam a permanência na casa (Montagem EXAME/Reprodução/Gshow)
Redação Exame
Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 11h27.
O terceiro Paredão do Big Brother Brasil 26 será decidido na noite de terça-feira, 3, durante a transmissão ao vivo do reality show na Globo.
Ana Paula Renault, Leandro e Brígido disputam a permanência na casa mais vigiada do Brasil e o resultado oficial da votação no gshow será conhecido apenas ao vivo.
A berlinda foi formada no domingo, 1º, após a realização da Prova Bate e Volta.
Jonas conseguiu se salvar na dinâmica e o Paredão acabou definido entre Ana Paula, Leandro e Brígido. Essa é a segunda semana consecutiva em que Leandro e Brígido enfrentam a votação do público. No paredão anterior, os dois permaneceram na casa após a eliminação de Matheus.
Até a noite da eliminação, o público e os fãs do programa acompanham atentamente as enquetes não oficiais, que ajudam a indicar as tendências de rejeição entre os emparedados.
Na maioria das pesquisas, Brígido surge na liderança das intenções de voto para sair. Leandro costuma ocupar a segunda posição, enquanto Ana Paula aparece com os menores percentuais de rejeição, indicando que deve permanecer no jogo.
Ao que tudo indica, o terceiro Paredão do BBB 26 caminha para uma eliminação mais definida, com Brígido concentrando a maior parte dos votos nas enquetes.
Confira abaixo os resultados de algumas das principais pesquisas sobre este Paredão.
Com 221.043 votos contabilizados, a enquete do UOL Splash aponta Brígido como o mais rejeitado:
A compilação do Votalhada, que reúne enquetes de sites e redes sociais, indica ampla vantagem de Brígido sobre os adversários. No consolidado geral, com cerca de 2,62 milhões de votos, o brother lidera com quase o dobro das intenções de eliminação em relação a Leandro:
Dados consolidados (sites, Twitter, YouTube e Instagram):
Entre os recortes por plataforma, Brígido também aparece à frente em todas as categorias, com destaque para Twitter e Instagram, onde supera 70% dos votos.
Na enquete do portal Tracklist, Brígido amplia ainda mais a vantagem:
O levantamento do Notícias da TV, com 86.650 votos, segue a mesma tendência e aponta Brígido como o provável eliminado:
A Líder Maxiane justificou o voto em Ana Paula Renault pela veterana ter gritado com ela enquanto as duas eram aliadas.
Veja o momento:
Leandro e Brigido foram os mais votados, com 10 e 9 indicações, respectivamente. Na Prova Bate e Volta, Jonas se salvou ao acertar mais vezes os totens enumerados.
A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.
O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.
A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.
Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.
No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.