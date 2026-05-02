Vai no show da Shakira em Copacabana? Veja como localizar amigos em tempo real

A cidade do Rio de Janeiro se prepara para receber o show de Shakira neste sábado, 2 de maio, que vai deve reunir multidões na praia de Copacabana.

Com a expectativa de 2 milhões de pessoas, o show é totalmente gratuito, o que aumenta o risco para quem vai assistir ao evento e, por isso, vale tomar certas precauções. Em meio à agitação nas ruas durante o evento, é comum encontrar uma pessoa sozinha ou até mesmo acabar sendo aquele que perdeu o grupo de amigos durante o show.

Para encontrar todo mundo no ponto de encontro, então, às vezes pode acabar sendo mais difícil ainda. Nestas situações, que em alguns casos podem até chegar a ser assustadoras, a tecnologia acaba sendo um aliado confiável.

É possível encontrar ferramentas práticas até em plataformas utilizadas no dia a dia, como WhatsApp e Google Maps.

Como localizar pessoas em tempo real?

WhatsApp

Abra uma conversa e clique no ícone do clipes de papel ("Anexar" no Android ou "Adicionar" na Apple);

Escolha "Localização" e depois "Localização em tempo real"; então, selecione a duração desejada;

Pronto! Agora, quem está na conversa pode acompanhar suas movimentações por um determinado período de tempo.

Google Maps

Abra o app do Google Maps e clique no menu;

Clique em "Compartilhar local" e envie sua localização para o contato ou grupo desejado;

Pronto! A pessoa receberá o acesso de onde você está, e deverá fazer o mesmo procedimento para compartilhar o local dela.

Facebook Messenger

Abra uma conversa; Toque no símbolo ao lado do botão de "enviar mensagem"; Clique em "Localização" e "Compartilhar localização atual"; Pronto! Agora, quem está na conversa pode acompanhar suas movimentações por até 60 minutos.

Apple: Find my Phone

Entre no app "Buscar" no iPhone; Toque em "Adicionar" e depois em "Compartilhar localização"; Digite o nome do contato com quem deseja compartilhar o local, aperte "Enviar" e selecione o tempo; Pronto!

What3Words

O app What3words oferece um jeito único de identificar lugares com precisão, e é a ferramenta ideal para marcar um ponto de encontro entre amigos.

No What3words, o usuário seleciona um quadrado de 3 metros e dá a ele uma combinação única de palavras. Assim, qualquer pessoa com o código consegue acessar o quadrado que a pessoa selecionou e ir até ele. Após fazer o cadastro, siga esses passos:

Abra o mapa e selecione o quadrado que marca a sua localização;

O aplicativo dará a sugestão de três palavras;

Pronto! Envie o código para os amigos.

Que horas começa o show da Shakira no Rio de Janeiro?

A apresentação de Shakira está prevista para começar às 21h45 do dia 2 de maio de 2026, segundo o cronograma oficial. A organização ainda não divulgou qual será a atração de abertura.

O evento ocorre em área aberta. A prefeitura recomenda que o público chegue com antecedência.

Onde assistir ao show da Shakira ao vivo e online?

A transmissão ao vivo do show da Shakira será exibida na TV aberta pela Globo e no canal por assinatura Multishow.

A plataforma de streaming Globoplay também disponibilizará o sinal em tempo real para assinantes e usuários logados.