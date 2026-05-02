Vai no show da Shakira em Copacabana? Veja como localizar amigos em tempo real

Shakira: "Todo Mundo no Rio" deve receber mais de 2 milhões de pessoas (Divulgação)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 2 de maio de 2026 às 06h00.
A cidade do Rio de Janeiro se prepara para receber o show de Shakira neste sábado, 2 de maio, que vai deve reunir multidões na praia de Copacabana.
Com a expectativa de 2 milhões de pessoas, o show é totalmente gratuito, o que aumenta o risco para quem vai assistir ao evento e, por isso, vale tomar certas precauções. Em meio à agitação nas ruas durante o evento, é comum encontrar uma pessoa sozinha ou até mesmo acabar sendo aquele que perdeu o grupo de amigos durante o show.
Para encontrar todo mundo no ponto de encontro, então, às vezes pode acabar sendo mais difícil ainda. Nestas situações, que em alguns casos podem até chegar a ser assustadoras, a tecnologia acaba sendo um aliado confiável.
É possível encontrar ferramentas práticas até em plataformas utilizadas no dia a dia, como WhatsApp e Google Maps.
O app What3words oferece um jeito único de identificar lugares com precisão, e é a ferramenta ideal para marcar um ponto de encontro entre amigos.
No What3words, o usuário seleciona um quadrado de 3 metros e dá a ele uma combinação única de palavras. Assim, qualquer pessoa com o código consegue acessar o quadrado que a pessoa selecionou e ir até ele. Após fazer o cadastro, siga esses passos:
A apresentação de Shakira está prevista para começar às 21h45 do dia 2 de maio de 2026, segundo o cronograma oficial. A organização ainda não divulgou qual será a atração de abertura.
O evento ocorre em área aberta. A prefeitura recomenda que o público chegue com antecedência.
A transmissão ao vivo do show da Shakira será exibida na TV aberta pela Globo e no canal por assinatura Multishow.
A plataforma de streaming Globoplay também disponibilizará o sinal em tempo real para assinantes e usuários logados.