BBB 26: enquete mostra que Paredão será acirrado

Quem vai sair do Big Brother? Enquetes divulgadas nesta segunda-feira, 23, apontam a participante que deve sair na terça-feira, 24

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 07h51.

O sexto Paredão do Big Brother Brasil de 2026, está formado. No domingo, 22, Maxiane, Milena e Chaiany foram confirmadas na berlinda após Cowboy se safar no Bate e Volta.

Enquetes divulgadas nesta segunda-feira, 23, apontam a participante que deve sair na terça-feira, 24. A primeira amostragem de intenção de votos, no entanto, mostra que o Paredão deve ser um dos mais acirrados da edição até agora.

O que indicam as pesquisas?

As pesquisas do Votalhada indicam uma possível média dos votos a partir da compilação das principais votações online. Elas são separadas por categorias (enquetes de sites e contas no Twitter e YouTube) e costumam acertar o eliminado do dia. A média ponderada das porcentagens pode variar.

O voto é para eliminar. Portanto, as maiores porcentagens indicam quem vai ser o eliminado. Na primeira apuração após a formação do Paredão, é possível identificar que a briga para permanecer na Casa vai ficar mais fácil para Samira e Solange.

Veja o que dizem as últimas pesquisas do Votalhada divulgadas na manhã desta segunda-feira, 23: 

Quem deve sair do BBB 26?

  • Sites:Chaiany 0,94% x Maxiane 41,15% x Milena 57,9%
  • YouTube: Chaiany 5,36% x Maxiane 50,73% x Milena 44,05%
  • Twitter: Chaiany 6,11% x Maxiane 67,09% x Milena 26,8%
  • Instagram: Chaiany 1,92% x Maxiane 64,67% x Milena 33,42%
  • Dados consolidados (sites, Twitter, YouTube e Instagram): Chaiany 2,65% x Maxiane 54,06% x Milena 43,31%

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir o BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

