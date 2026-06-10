B3 respira: fluxo estrangeiro interrompe sequência de saídas recentes

O investidor estrangeiro deu sinais de acomodação na bolsa brasileira nos últimos pregões. Depois de uma sequência de fortes oscilações, o fluxo externo registrou uma entrada de R$ 18,9 milhões no pregão de 8 de junho.

O número é praticamente neutro, mas interrompe a pressão vendedora recente. Nos dias anteriores, o comportamento havia sido de retirada. Na sexta-feira, 5, o estrangeiro sacou R$ 448,8 milhões da B3.

Na quarta-feira, 3, o saldo também foi negativo em R$ 474,9 milhões. Nota-se que o mês de maio não foi de saídas sistemáticas. O período foi marcado por alta volatilidade e fortes entradas pontuais.

Da euforia de abril ao comportamento de maio

O quadro recente sucede um mês de abril de forte otimismo. Entre o fim de março e a primeira quinzena de abril, o investidor estrangeiro protagonizou aportes expressivos.

O pico histórico do período ocorreu em 9 de abril, com uma entrada massiva de R$ 8,3 bilhões em um único pregão. Outros destaques do mês foram os dias 10 e 14 de abril, que receberam R$ 2,4 bilhões e R$ 1,2 bilhão de capital externo.

Institucional e pessoa física dão suporte

O investidor institucional brasileiro jogou no contrafluxo do estrangeiro em vários momentos-chave. Em dias de forte apetite externo, o institucional aproveitou para realizar lucros e vender.

No dia 15 de maio, quando o institucional aportou mais de R$ 5,1 bilhões, o estrangeiro registrou uma saída de R$ 2,4 bilhões.

O mesmo padrão inverso ocorreu em 21 de maio, com aporte de R$ 1,3 bilhão do institucional contra saída de R$ 999,9 milhões do estrangeiro; e, em 9 de abril, com entrada de R$ 8,3 bilhões do estrangeiro contra retirada de R$ 7,4 bilhões do institucional.

Por outro lado, o institucional atuou fortemente na compra no dia 1º de junho, absorvendo a venda externa com um aporte de R$ 1,41 bilhão.

O investidor pessoa física também manteve uma participação relevante de suporte, com R$ 211,7 milhões.