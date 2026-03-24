BBB 26: Enquete final crava Juliano fora do reality

O Big Brother Brasil 2026 chegou ao seu 10º paredão. Nessa terça-feira, 24, o público escolhe quem vai deixar a casa mais vigiada do Brasil. Estão no páreo Gabriela, Jonas e Juliano.

O que dizem as enquetes?

Pesquisas divulgadas hoje, apontam o participante que deve na noite dessa terça.

Até as 21h, o site Votalhada aponta que Juliano está deixando o programa, com 45,83% dos votos. Jonas está logo atrás, na segunda posição, com 45,07%, enquanto Gabriela não deve correr risco de sair nesse paredão, com apena 9,22% dos votos.

Quem deve sair hoje do BBB 26?

Sites (voto da torcida): Juliano 55,41% x Jonas 37,62% x Gabriela 6,98%

x Jonas 37,62% x Gabriela 6,98% YouTube: Juliano 50,32% x Jonas 38,64% x Gabriela 11,60%

x Jonas 38,64% x Gabriela 11,60% Twitter: Juliano 38,75 x Jonas 55,76% x Gabriela 5,49%

Juliano 38,75 x x Gabriela 5,49% Instagram: Juliano 36,12% x Jonas 50,41% x Gabriela 13,47%

Juliano 36,12% x x Gabriela 13,47% Dados consolidados (sites, Twitter, YouTube e Instagram): Juliano 45,83% x Jonas 45,07% x Gabriela 9,22%

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.