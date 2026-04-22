BBB 26: confira os melhores e mais memoráveis momentos da final do reality

Ana Paula foi a grande campeã do BBB 26, seguida por Milena (2º) e Juliano (3º) (Reprodução/Redes Sociais)
Colaboradora
Publicado em 22 de abril de 2026 às 01h43.
Última atualização em 22 de abril de 2026 às 01h46.
A Grande Final do BBB 26 desta terça-feira, 22, não foi só a coroação de Ana Paula como campeã — foi uma noite que reuniu emoção, luto, celebração e os memes que marcaram três meses de programa.
Do reencontro de Ana Paula com as irmãs após 100 dias de confinamento ao pódio que ela mesma havia previsto semanas antes, a final entregou ao público os momentos que só uma edição de colecionador é capaz de produzir.
Abaixo, os dez que ficaram na memória.
Depois de mais de 100 dias confinada, Ana Paula viu as irmãs no palco do BBB e a primeira pergunta que fez era como elas estavam suportando a perda do pai.
"Mas é muito importante pra gente estar aqui e também sacramenta a nossa dor. Um momento tão difícil traz uma felicidade também muito grande [...] Nós estamos tranquilas! O momento do papai era aquele mesmo e acho que está tudo bem", disse Cida Renault, irmã da campeã.
Na casa, Ana Paula escutava tudo em lágrimas. "Muito fortes elas", disse.
O momento resumiu, em poucos segundos, a humanidade por trás da participante que o Brasil acompanhou jogar.
De ilha particular a imóveis: o que Ana Paula poderá comprar com prêmio do BBB 26?
Ana Paula abraça familiares depois de ganhar o #BBB26! 🏆 #Final #RedeBBB pic.twitter.com/ijRiSX44v7
— Big Brother Brasil (@bbb) April 22, 2026
As imagens que circularam nas redes sociais e na cidade de Milena, durante o ao vivo, mostraram crianças fantasiadas da participante, com o mesmo visual e segurando garfos — referência a um dos memes mais marcantes da edição.
A cena virou símbolo do carinho que o público construiu pela Pipoca ao longo da temporada. Se ela tinha medo de ser esquecida, viu que não é uma possibilidade.
as crianças vestidas de tchamilena com o garfinho na mão e tudo kkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/Myc7u3w4Fs
— sofi (@nyrablack) April 22, 2026
No interior de Santa Catarina, Juliano Floss aprendeu cedo que ser homem e gostar de dança tinha preço e vinha carregado de julgamentos.
Mas, na noite da final, viu a cidade se reunir para torcer por ele.
Torcida de Juliano Floss em Chapecó. #BBB26 pic.twitter.com/cn1UMwO6vB
— QG do POP (@QGdoPOP) April 22, 2026
Em um dos momentos mais leves da noite, Ana Paula e Mariana, mãe de Juliano Floss, brincaram sobre o futuro do brother fora da casa.
"A gente vai dividir a guarda, Ana Paula. É quinze dias cada uma", disse Mariana.
"Combinado. Eu cuido dele em São Paulo", respondeu a campeã do BBB.Edição de colecionador: o BBB voltou a ser jogo — e o BBB 26 provou isso
Logo na chegada ao evento, o humorista Rafael Portugal reuniu parte dos ex-participantes para apresentar uma música criada especialmente para a edição deste ano. Foi um momento de descontração entre os brothers.
E TEVE MÚSICA DO @rafaelportugal NO #CATBBB COM PARTE DO ELENCO DO #BBB26 🤣🤣 #Final #RedeBBB pic.twitter.com/V1oElXxZW3
— Big Brother Brasil (@bbb) April 22, 2026
No discurso para definir a campeã da edição, Tadeu Schmidt consagrou a amizade das sisters com uma frase: Ana Paula e Milena formaram a 'maior dupla da história do BBB' — a Veterana estrategista e a Pipoca sem medo do conflito.
Ana Paula e Milena abraçam Tadeu depois do resultado! #Final #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/p2naUGb1N7
— Big Brother Brasil (@bbb) April 22, 2026
Confinada, Milena não sabia que havia se tornado meme, ídolo e referência pelo Brasil. O momento em que ela descobriu o apelido que o público criou para ela — o título de "POTY", Popcorn of the Year — foi um dos mais marcantes da noite.
A maioria dos VTs exibidos ao longo da noite trouxe as brigas, os memes e os momentos que marcaram a temporada. Foi a confirmação visual do que o público já sabia: no BBB 26, não faltou entretenimento.
São muitas emoções! O #BBB26 foi mesmo extraordinário! 🥹🤧❤️ #Final #RedeBBB pic.twitter.com/Kz4itiUaxb
— Big Brother Brasil (@bbb) April 22, 2026
Ana Paula, Milena e Juliano Floss celebraram juntos a final, no pódio da área externa da casa mais vigiada do Brasil. Coincidência ou não: foi exatamente o Top 3 que Ana Paula havia previsto no Sincerão do início de abril.
E OS LOOKS DOS MEUS FINALISTAS? 🤩❤️🔥 ARRASARAM! #BBB26 #RedeBBB #Final pic.twitter.com/Xj3OadKA81
— Big Brother Brasil (@bbb) April 22, 2026
Na despedida do reality, Alok escolheu "Hold On", de Bob Sinclar, música que se tornou tema de Ana Paula Renault ao longo do BBB 26.
Alok toca o hit da Ana Paula, 'World, Hold On'!#BBB26 #RedeBBB
📺 Reprodução: Globo/Globoplaypic.twitter.com/CjpsY7QJnp
— DNA do Reality (@dnadoreality) April 22, 2026
Para se inscrever no BBB 27, basta acessar o Gshow, escolher sua região e preencher o formulário com informações sobre sua personalidade, rotina e história. Também é necessário enviar fotos, indicar suas redes sociais e gravar um vídeo de apresentação — etapa essencial para mostrar quem você é e por que merece entrar na casa. O candidato precisa ter mais de 18 anos, morar no Brasil e ter disponibilidade para ficar confinado por cerca de 100 dias no Rio de Janeiro.