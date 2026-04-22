Prêmio de Ana Paula no BBB rendeu mais de 100% do CDI: saiba valor exato

O Big Brother Brasil 2026 acabou e, com ele, a vencedora Ana Paula Renault levou uma bolada para casa. O prêmio? Mais de R$ 5 milhões, o maior prêmio da história do BBB – e quem custeou foi o Mercado Pago, braço financeiro do Mercado Livre. A empresa conversou com a EXAME e contou sobre as estratégias para o valor mais que dobrar.

O montante começou em cerca de R$ 2,7 milhões e, através da campanha “Tudo em DobBBRo”, o valor subiu para R$ 5,44 milhões. Mas, é claro, ele foi investido seguindo as estratégias dos ‘cofrinhos’ do Mercado Pago, que rendem 120% do CDI e, em março, renderam 140% seguindo a mesma lógica de dobrar de 20% para 40%.

Com isso, o prêmio final é de nada mais, nada menos do que R$ 5.708.712,17 – com a incorporação do rendimento de R$ 268.712,17. “Os valores do ‘cofrinho’ são aplicados em títulos públicos federais atrelados à Selic, que são os títulos mais seguros que temos hoje no mercado”. Felipe Castaño, diretor de Marketing e Growth do Mercado Pago.

Entretanto, para o investidor comum ter os mesmos rendimentos, é necessário ser cliente Meli+. Caso crie uma conta no Mercado Pago e apenas deixe o saldo na conta, ele vai render 105% CDI. Se criar um ‘cofrinho’, ele vai render 120% do CDI para assinantes Meli+. Para não assinantes Meli+ o rendimento é de 115% do CDI. O limite de investimento é de R$ 10 mil.

Recorde de captação nos ‘cofrinhos’

No primeiro trimestre de 2026, o Mercado Pago atingiu um recorde na abertura de chaves Pix premium, com 2,17 milhões de cadastros, impulsionados principalmente pelo uso de QR Codes nas ativações.

No mesmo período, a companhia também registrou o maior volume histórico de captação nos ‘cofrinhos’, indicando maior conversão da audiência em uso efetivo de produtos financeiros.

O desempenho também apareceu nos indicadores de marca. Segundo dados da Ipsos, o Mercado Livre e o Mercado Pago lideraram o reconhecimento espontâneo de marca (quando o consumidor cita a marca sem ajuda) entre os patrocinadores desde a primeira semana do programa.

Já a Kantar aponta que o Mercado Pago teve crescimento de 24% nesse mesmo indicador como banco digital, na comparação entre o primeiro trimestre de 2026 e o mesmo período de 2025. “Nós tivemos bons resultados”, comenta Castaño.

Quando questionado se continuarão patrocinando o BBB, o executivo respondeu: “É cedo para responder essa pergunta, nós agora fazemos uma avaliação muito concisa quando fecha o programa para visualizar os resultados.”

Tudo em dobro

Ao longo do BBB, o Mercado Pago estruturou sua estratégia de comunicação e produtos em torno de um conceito central de “dobro”, conectando ações promocionais a diferentes momentos do programa.

A campanha começou já no início do reality, no período próximo ao Carnaval, com o cashback em dobro no cartão de crédito. A iniciativa foi direcionada aos assinantes do programa Meli+, reforçando a proposta de valor do benefício e marcando presença nos primeiros meses do BBB com a ideia de ganho duplicado.

Na sequência, a marca realizou uma ação inédita: após mais de 15 anos sem saídas da casa, os vencedores de uma prova foram levados para a Sapucaí. A dinâmica também seguiu o conceito de “dobro”, já que o ganhador pôde levar um acompanhante para uma experiência em um camarote suspenso.

Depois, a estratégia avançou para o produto de investimento da plataforma, com o lançamento do ‘cofrinho’ rendendo 140% do CDI. O objetivo foi reforçar a narrativa de que o rendimento supera mais do que o dobro da poupança, mantendo a mesma lógica de comunicação.

Na reta final do programa, o foco passou a ser a portabilidade de salário para o Mercado Pago, acompanhada de uma campanha de incentivo baseada em “salário em dobro”. A ação incluía sorteios diários entre clientes com portabilidade ativa, oferecendo a possibilidade de receber o dobro do salário até o ano seguinte.