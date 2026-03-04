Babu e Ana Paula Renault: da aliança à rivalidade no BBB 26

No início do BBB 26, Babu Santana e Ana Paula Renault pareciam caminhar na mesma direção na casa. Os dois se aproximaram nas primeiras semanas e passaram a articular votos juntos para enfrentar outros grupos do jogo.

A parceria, porém, nunca foi totalmente estável. Mesmo aliados, os dois demonstravam diferenças claras de personalidade e de estratégia.

Ana Paula costumava liderar conversas sobre votação e articulação entre participantes. Babu, por outro lado, adotava uma postura mais reservada e evitava seguir decisões coletivas sem questionamento.

Primeiros sinais de desgaste

As divergências começaram a ficar evidentes após uma votação importante, quando Babu decidiu não seguir o alvo indicado por Ana Paula e pelo grupo.

A jornalista interpretou a decisão como quebra de confiança dentro da aliança. Desde então, passou a questionar o comprometimento do ator nas estratégias coletivas.

Babu respondeu se afastando das conversas de articulação lideradas por Ana Paula e demonstrou incômodo com o que considerava tentativas de controle dentro do jogo.

Babu Santana: veterano no BBB 26, ator teve trajetória no BBB 20 marcada por recordes de paredão, forte identificação popular e pela imagem de resistência dentro da casa (Globo/Manoella Mello/Reprodução)

Convivência também gerou atritos

Além das divergências estratégicas, a convivência dentro da casa também contribuiu para o afastamento.

Um dos episódios ocorreu na cozinha, espaço onde Babu costuma preparar refeições para os participantes. Ana Paula criticou a organização do local e afirmou que o ambiente deveria ser compartilhado por todos.

A discussão aumentou o clima de tensão e marcou um distanciamento ainda maior entre os dois.

O ponto de ruptura

O rompimento definitivo ocorreu após uma Prova do Anjo, quando Babu eliminou Ana Paula da dinâmica usando uma brincadeira de uni-duni-tê.

A jornalista considerou a atitude uma exposição desnecessária e afirmou que o gesto demonstrava falta de respeito dentro da antiga aliança.

Ana Paula Renault: ex-BBB 16 é uma das participantes mais lembradas da história do reality (Globo/Manoella Mello/Divulgação)

Babu afirmou que a decisão refletia o fato de que não existia mais acordo estratégico entre os dois.

Rivalidade no centro do jogo

O conflito atingiu o ponto mais alto durante o Sincerão exibido na segunda-feira, 2 de março. Na dinâmica, os dois se escolheram como o “maior traidor” da casa e trocaram acusações sobre jogo, convivência e questões sociais.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.