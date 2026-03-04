Babu e Ana Paula Renault: da aliança à rivalidade no BBB 26

Ana Paula e Babu / TV Globo (TV Globo)
Publicado em 4 de março de 2026 às 07h47.
No início do BBB 26, Babu Santana e Ana Paula Renault pareciam caminhar na mesma direção na casa. Os dois se aproximaram nas primeiras semanas e passaram a articular votos juntos para enfrentar outros grupos do jogo.
A parceria, porém, nunca foi totalmente estável. Mesmo aliados, os dois demonstravam diferenças claras de personalidade e de estratégia.
Ana Paula costumava liderar conversas sobre votação e articulação entre participantes. Babu, por outro lado, adotava uma postura mais reservada e evitava seguir decisões coletivas sem questionamento.
As divergências começaram a ficar evidentes após uma votação importante, quando Babu decidiu não seguir o alvo indicado por Ana Paula e pelo grupo.
A jornalista interpretou a decisão como quebra de confiança dentro da aliança. Desde então, passou a questionar o comprometimento do ator nas estratégias coletivas.
Babu respondeu se afastando das conversas de articulação lideradas por Ana Paula e demonstrou incômodo com o que considerava tentativas de controle dentro do jogo.
Além das divergências estratégicas, a convivência dentro da casa também contribuiu para o afastamento.
Um dos episódios ocorreu na cozinha, espaço onde Babu costuma preparar refeições para os participantes. Ana Paula criticou a organização do local e afirmou que o ambiente deveria ser compartilhado por todos.
A discussão aumentou o clima de tensão e marcou um distanciamento ainda maior entre os dois.
O rompimento definitivo ocorreu após uma Prova do Anjo, quando Babu eliminou Ana Paula da dinâmica usando uma brincadeira de uni-duni-tê.
A jornalista considerou a atitude uma exposição desnecessária e afirmou que o gesto demonstrava falta de respeito dentro da antiga aliança.
Babu afirmou que a decisão refletia o fato de que não existia mais acordo estratégico entre os dois.
O conflito atingiu o ponto mais alto durante o Sincerão exibido na segunda-feira, 2 de março. Na dinâmica, os dois se escolheram como o “maior traidor” da casa e trocaram acusações sobre jogo, convivência e questões sociais.
