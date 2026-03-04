Pop

BBB 26: Breno e Juliano retornam do Quarto Secreto; veja o momento

Brothers voltaram ao jogo durante o programa ao vivo dessa quarta-feira, que mostrava a festa da Líder Samira

BBB 26: Brothers passaram algumas horas isolados recebendo informações (Globo /Reprodução)

Redação Exame

Publicado em 4 de março de 2026 às 23h24.

Momento de emoção! Após ficarem isolados no Quarto Secreto por horas, Breno e Juliano retornaram à casa mais vigiada do Brasil, surpreendendo os brothers durante a Festa da Líder Samira.

Fim do Quarto Secreto

Os participantes foram liberados para voltar ao jogo durante o programa ao vivo dessa quarta-feira, 4, e proporcionaram um misto de emoção e choque nos outros confinados.

Veja o momento:

Alguns brothers como Milena, Babu, Samira e Ana Paula reagiram com abraços e gritos de comemoração, enquanto outros como Jordana, Jonas e Gabriela ficaram chocados com a situação.

Retorno com imunidade

Além da estadia grátis no Quarto Secreto, com direito a informações privilegiadas sobre o jogo, o Pipoca Breno também volta ao game imune ao próximo Paredão.

Como foi o Paredão Falso?

A Líder Samira indicou Jordana, que teve direito a um contragolpe e puxou Breno. Alberto já estava no Paredão, indicado por Breno no sábado, por causa da dinâmica do "Exilado". Marciele foi a mais votada da casa e também foi para a berlinda, mas escapou na Prova Bate e Volta

Veja como foi a formação do Paredão Falso:

O público decidiu e mandou Breno para o Quarto Secreto do BBB 26. O brother teve 54,66% dos votos, enquanto Cowboy e Jordana tiveram 43,12% e 2,2%, respectivamente.

O brother se despediu dos seus aliados e saiu pela porta como uma eliminação comum, mas foi surpreendido ao chegar ao Quarto Secreto. Além de ter acesso a informações privilegiadas, Breno também pôde chamar Juliano para viver essa experiência com ele.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

