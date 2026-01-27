Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Paredão no BBB 26: enquete aponta saída de brother com alta rejeição

Enquetes divulgadas nesta terça-feira, 27, horas antes do Paredão, apontam alta rejeição para um brother bastante polêmico

Paredão: veja quem deve sair da segunda berlinda da casa (Gshow/Reprodução)

Paredão: veja quem deve sair da segunda berlinda da casa (Gshow/Reprodução)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 08h17.

Depois de uma primeira semana agitada no Big Brother Brasil de 2026, o segundo Paredão da edição está formado. No domingo, 18, Matheus Brigido se juntaram a Leandro na berlinda.

Enquetes divulgadas nesta terça-feira, 27, horas antes do Paredão, apontam alta rejeição para um brother bastante polêmico.

Como o Paredão foi formado?

O Líder Babu Santana indicou Matheus, enquanto a casa votou em Brigido. Leandro, o Boneco, já estava emparedado, indicado por Alberto Cowboy e Brigido pela dinâmica das "caixas surpresas".

O que indicam as pesquisas?

As pesquisas do Votalhada indicam uma possível média dos votos a partir da compilação das principais votações online. Elas são separadas por categorias (enquetes de sites e contas no Twitter e YouTube) e costumam acertar o eliminado do dia. A média ponderada das porcentagens pode variar.

O voto é para eliminar. Portanto, as maiores porcentagens indicam quem vai ser o eliminado.

Veja o que dizem as últimas pesquisas do Votalhada divulgadas na manhã desta segunda-feira, 19: 

Quem deve sair do BBB 26?

  • Sites: Matheus 61,44% x Leandro 24,18% x Brigido 14,39%
  • YouTube: Matheus 66,67% x Leandro 19,96% x Brigido 13,38%
  • Twitter: Matheus 88,50% x Leandro 6,80% x Brigido 4,70%
  • Instagram: Matheus 78% x Leandro 12,13% x Brigido 9,87%
  • Dados consolidados (sites, Twitter, YouTube e Instagram): Matheus 70,30% x Leandro 18,12% x Brigido 11,57%

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

Mais de Pop

Falso, inútil, manipulador: quem recebeu qual rótulo no BBB 26

Paredão no BBB 26: Babu acertou? Enquete aponta saída de indicado pelo líder

'Sabor energético': entenda o meme de Toguro que conquistou até a Cimed

BBB 26: entenda a briga entre Ana Paula Renault, Juliano Floss e Sol

Mais na Exame

Pop

Falso, inútil, manipulador: quem recebeu qual rótulo no BBB 26

Brasil

Operação da PF apura fraudes em contratos de saúde no RN

Negócios

Fundadores da Conquer e da Reserva criam startup de IA para vendas. Meta é vender R$ 1 bi já em 2026

Ciência

A neve é branca? Entenda por que a cor é apenas uma ilusão de ótica