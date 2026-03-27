BBB 26: Alberto, Jordana e Leandro estão no Paredão

BBB 26: Paredão foi formado nesta sexta-feira, 27 (Reprodução / TV Globo)
Redação Exame
Publicado em 27 de março de 2026 às 23h25.
O 11º Paredão do BBB 26 foi formado nesta sexta-feira, 27 de março. A Líder Ana Paula indicou Alberto Cowboy. A casa votou em Jordana e Leandro, e os dois foram emparedados.
Estavam imunes a Líder Ana Paula Renault e Solange Couto, imunizada pelo anjo autoimune.
A Líder Ana Paula justificou o voto em Alberto Cowboy dizendo que os dois sempre foram rivais no jogo.
Veja o momento:
👑 Líder #BBB26:
Ana Paula indica Alberto Cowboy ao Paredão!#RedeBBB pic.twitter.com/J4AF8Akwj8
— Big Brother Brasil (@bbb) March 28, 2026
Jordana foi a mais votada, com cinco votos. Leandro e Juliano empataram em segundo lugar, com dois votos. Ana Paula desempatou e mandou Leandro para o paredão.
O décimo Paredão da edição foi formado entre Alberto, Jordana e Leandro. O público tem até domingo, 29, para votar e decidir quem deixa a casa mais vigiada do Brasil.
A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.
O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.
A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.
Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.
No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.