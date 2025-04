Quem ganhou o BBB 25? Conheça 18 franquias para investir o prêmio de R$ 2,7 milhões

O Big Brother Brasil 25 elegeu a vencedora do maior prêmio da história do programa nesta terça-feira, 22. Renata, com 51,90% dos votos, garantiu o primeiro lugar e levou para casa R$ 2,72 milhões. Ela disputou o prêmio com João Pedro e Guilherme.

Além do prêmio milionário, Renata conquistou um apartamento de R$ 260 mil após se destacar como líder ao longo da temporada.

Embora o prêmio milionário do BBB 25 seja um sonho para muitos, existem boas oportunidades de negócios no mercado de franquias. Conhecer as franquias com maior potencial de crescimento pode ser uma chave para quem deseja empreender e garantir um retorno significativo.

Confira abaixo algumas opções de franquias para investir no mercado de franquias em 2024:

Cacau Show

A Cacau Show, maior rede de franquias do Brasil, com mais de 4,6 mil unidades no país, oferece quatro modelos de franquia:

Loja Águia: formato de loja convencional, com investimento inicial a partir de R$ 196 mil;

Quiosque: investimento acima de R$ 114 mil;

Loja Smart: a partir de R$ 145 mil;

Contêiner: com investimento a partir de R$ 64,9 mi

Chilli Beans

A Chilli Beans, maior rede especializada em óculos escuros da América Latina, lançou em 2022 os contêineres Eco Chilli, lojas feitas totalmente de plástico reciclado. O modelo foi projetado para pontos alternativos, como postos de gasolina e praças, em cidades de 60 a 90 mil habitantes.

Investimento inicial: a partir de R$ 170 mil

Faturamento médio mensal: R$ 40 mil

Prazo de retorno: 20 meses

Sodiê Doces

Maior franquia de bolo do Brasil, a Sodiê Doces tem 375 lojas no Brasil e duas unidades em Orlando, EUA. Em 2023, a rede faturou R$ 640 milhões, crescimento de 15%. A franquia oferece modelos de loja contêiner, com custo de instalação até 60% menor que o de lojas físicas tradicionais.

Investimento inicial: R$ 250 mil

Faturamento médio mensal: R$ 90 mil

Prazo de retorno: 18 meses

Academia Gaviões

Presente no mercado paulista há quase 50 anos e no franchising desde 2019, a Academia Gaviões se destaca com unidades 24 horas e oferece modelos flexíveis de negócios.

Investimento inicial: a partir de R$ 2 milhões (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 458 mil

Prazo estimado de retorno: 18 a 26 meses

JAH Açaí

Fundado em 2009, o JAH Açaí oferece produtos 100% naturais, sem conservantes, incluindo opções zero açúcar, veganas e sem lactose. A rede possui quatro modelos de franquias: loja, quiosque, contêiner e store in store.

Investimento inicial: R$ 350 mil no modelo loja de rua ou shopping (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 70 mil

Prazo estimado de retorno: 18 a 24 meses

Johnny Rockets

A rede de hamburguerias Johnny Rockets, originária da Califórnia, oferece uma experiência imersiva na década de 50, com garçons dançarinos e decoração temática. A marca está presente em mais de 30 países e tem faturamento anual de R$ 5 bilhões (1 bilhão de dólares).

Investimento inicial: a partir de R$ 960 mil no modelo express e R$ 1 milhão no modelo casual (com área própria de refeições)

Faturamento médio mensal: R$ 400 mil

Prazo estimado de retorno: 18 a 36 meses

Cia do Médico

Fundada em 2020, a Cia do Médico oferece programas de acompanhamento médico acessível, além de consultas e exames avulsos. A marca disponibiliza uma junta de médicos de referência com 5 especialidades, sem custo adicional.

Investimento inicial: a partir de R$ 850 mil

Faturamento médio mensal: R$ 200 mil

Prazo de retorno do investimento: de 24 a 36 meses

Vinho24h

Fundada em 2025, a Vinho24h é uma rede de franquias de adegas autônomas para condomínios, operando 24 horas, sem funcionários. A franquia conta com uma tela de LED para veiculação de anúncios pagos e oferece produtos acessíveis e benefícios exclusivos para os membros do clube do vinho.

Investimento inicial: R$ 32.900

Faturamento médio mensal: R$ 11.482 (6 vendas por dia + 5 anunciantes)

Prazo de retorno: a partir de 14 meses

aiqfome

O aiqfome é um aplicativo de delivery que atua principalmente em cidades do interior. Foi o primeiro app de delivery do Brasil, atualmente é o segundo maior do país e lidera no interior, com mais de 6 milhões de usuários.

Investimento inicial: a partir de R$ 118 mil (cidades até 80 mil habitantes)

Faturamento médio mensal: R$ 60 mil

Lucro médio mensal: R$ 18 mil

Prazo de retorno: em média 18 meses

Sushi Rão

Com mais de 45 lojas no Brasil e Portugal, o Sushi Rão é uma das pioneiras no setor de delivery de culinária japonesa no Brasil. A rede possui um modelo híbrido de delivery + take away.

Investimento inicial: R$ 240 mil

Faturamento médio mensal: R$ 240 mil

Prazo de retorno: até 24 meses

Oliver's Pizza

A Oliver’s Pizza, com sete unidades no Rio de Janeiro, oferece franquias de delivery e lojas físicas, com mais de 50 sabores de pizza no cardápio.

Investimento inicial: a partir de R$ 300 mil, no modelo delivery (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 190 mil

Prazo de retorno: de 15 a 18 meses

Frango no Pote

Fundado em 2012, o Frango no Pote se especializou no tradicional frango frito brasileiro. Hoje, a rede possui 60 unidades e pretende abrir 100 lojas até o final de 2025.

Investimento inicial: a partir de R$ 299 mil

Previsão de retorno do investimento: de 18 a 36 meses

Meatz Burger

O Meatz Burger, fundado em 2015, já conta com mais de 20 lojas em 6 estados. Famoso pelos burgers simples e autênticos, a marca oferece franquias no formato loja física + delivery.

Investimento inicial: a partir de R$ 300 mil (R$ 250 mil + R$ 50 mil taxa de franquia)

Prazo de retorno: 24 meses

Conglomerado Burger - Rob Food

O Grupo Rob Food é uma holding que controla quatro redes de franquias de hamburgueria. O modelo de negócio multimarcas oferece quatro operações de hamburgueria em uma mesma cozinha de delivery compartilhada.

Investimento inicial: a partir de R$ 150 mil (já com taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 150 mil

Prazo de retorno do investimento: de 18 a 24 meses