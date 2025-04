BBB 25: Quem é o favorito para vencer o reality nesta reta final?

Com o Top 10 já definido, a competição pelo prêmio de R$ 2,535 milhões no BBB 25 está mais acirrada do que nunca. As enquetes online recentes apontam diferentes favoritos, dependendo da fonte e do momento do jogo.

Vitória Strada perde fôlego, e Vinícius Nascimento sobe

Vitória Strada foi uma das principais favoritas por um longo período, especialmente nas enquetes do UOL, onde liderou com porcentagens expressivas. No entanto, após a eliminação de Vilma, Vinícius Nascimento ganhou força e se tornou um dos principais candidatos ao título, liderando em algumas pesquisas com mais de 34% dos votos.

A virada de Vinícius mostra como a dinâmica do jogo pode mudar rapidamente nos momentos decisivos.

Renata Saldanha mantém regularidade e base de apoio

Outra forte candidata ao prêmio é Renata Saldanha, que vem se mantendo entre os nomes mais mencionados nas enquetes. Com uma base sólida de fãs e uma performance consistente no programa, ela tem se consolidado como uma das finalistas mais prováveis.

Renata é vista como equilibrada e estratégica, o que pode ser decisivo na reta final.

Final marcada para 22 de abril

A grande final do BBB 25 está marcada para o dia 22 de abril, quando o vencedor será definido exclusivamente pelo público. Com a competição em modo turbo, qualquer um dos participantes restantes ainda pode surpreender.

No Big Brother, favoritismo pode virar do avesso em questão de dias — tudo depende da leitura do público.