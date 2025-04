Quem saiu do BBB 25? Veja qual foi a porcentagem de votos

Vilma se despediu do Big Brother Brasil 25, sendo a décima terceira pessoa a deixar a casa mais vigiada do país, e a décima a sair individualmente. No décimo segundo paredão, ela recebeu uma média de 58,91% dos votos para eliminação. Diego Hypolito e Vinícius foram seus oponentes na berlinda.

Os percentuais totais da votação foram:

Diego Hypolito: Média de 1,40%

Vilma: Média de 58,91%

Vinícius: Média de 39,69%

A formação do décimo segundo paredão ocorreu logo após a saída de Eva. Vinícius e Diego Hypolito foram vetados da Prova do Líder, vencida por Maike, que indicou Diego ao paredão. A votação da casa colocou Vilma na berlinda, e ela usou o contragolpe para puxar Vinícius.

Como funciona a votação do BBB 25?

Na primeira fase do programa, o público vota em quem deseja que permaneça na casa e o eliminado será aquele que receber menos votos. Já na segunda etapa, a votação será para eliminar um jogador, e o eliminado será o emparedado mais votado da vez.

Em ambas as fases, estarão disponíveis para o público duas formas de votação: “voto da torcida” e “voto único”. No “voto único”, quem desejar participar informa o CPF e só pode votar uma vez. Já o “voto da torcida” funciona da mesma maneira que a votação das últimas edições: basta fazer login no Gshow com a conta Globo e votar quantas vezes quiser. Cada modalidade terá peso de 50% no resultado, cujo percentual final será a média ponderada dos dois formatos.