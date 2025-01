BBB 25: conheça todas as dinâmicas da nova edição do reality

O Big Brother Brasil chega à sua 25ª edição com um pacote de novidades que já está movimentando os fãs do programa. Comandado por Tadeu Schmidt, o reality promete uma temporada recheada de interatividade, jogos estratégicos e, claro, muita fofoca.

A dinâmica deste ano, promove uma dinâmica de duplas, o que difere de todas as edições anteriores onde o jogo era individual. O anúncio dos participantes aconteceu na última quinta-feira, 9, durante a programação da TV Globo. Ao todo, o programa conta com 24 participantes.

A premiação deste ano será de R$ 3 milhões, mas Rodrigo Dourado — atual chefe do programa — já declarou em coletiva de imprensa que, somado aos prêmios, pode passar dos R$ 6 milhões.

A 25° edição do Big Brother Brasil (BBB 25) começa nessa segunda-feira, 13, às 22h20 (horário de Brasília), logo após a novela "Mania de Você".

Confira os principais destaques dessa estreia:

O retorno da Caravana do BBB

Um toque nostálgico marca a edição deste ano: a volta do público para acompanhar de perto a chegada dos participantes. Durante flashes exibidos ao longo da programação, os fãs tiveram a chance de seguir o trajeto dos brothers e sisters até os Estúdios Globo, vibrando enquanto cada dupla ingressava na casa mais vigiada do Brasil.

VIP e Xepa logo no início

Para dar início ao jogo, uma dinâmica inédita testa os conhecimentos entre os integrantes das duplas formadas antes do confinamento. No chamado "Cubo do Conhecimento", quem demonstrar mais sintonia com o parceiro ganha acesso ao VIP, com mais conforto e privilégios. Os menos afiados vão direto para a Xepa, enfrentando restrições logo na primeira semana.

Teste de Sintonia: regalias para os melhores amigos

Outro destaque do programa é o Teste de Sintonia. A dinâmica avalia a compatibilidade entre os pares através de perguntas simples. Os duos mais entrosados garantem benefícios, como regalias que prometem facilitar a convivência no confinamento. Mas atenção: apenas os que demonstrarem maior afinidade serão premiados.

RoBBB: o mascote fofoqueiro

Em um dos elementos mais inusitados desta edição, o RoBBB, mascote do programa, assume o papel de "Seu Fifi". Com sua presença sorrateira, ele monitora as conversas dos participantes e captura trechos comprometedoras. O público, pelo gshow, decidirá qual fofoca será exposta para a casa, potencializando os conflitos e estratégias no jogo.

Com essas novidades, o BBB 25 promete começar em alta, trazendo entretenimento e muita movimentação dentro e fora da casa. Para os fãs, resta aguardar a estreia e acompanhar como os brothers e sisters lidarão com as novas dinâmicas.

Você está pronto para mais uma temporada?