O jornalista Pedro Bial, apresentador de 16 temporadas do Big Brother Brasil, 'voltou ao programa' em 2025, desta vez em uma ação promovida pela Electrolux para celebrar a 25ª edição do reality show da TV Globo.

Patrocinadora do BBB 25, a marca trouxe Bial como seu anfitrião na casa em uma ação exibida momentos antes da estreia, nesta segunda-feira, 13. O filme publicitário conecta o estilo único do apresentador ao conceito 'Sua Casa Bem Vivida', que guia a comunicação da empresa.

Bial, conhecido por seus discursos de despedida emocionantes, agora faz uma saudação de boas-vindas, convidando o público a entrar na casa e vivê-la intensamente, assim como os participantes do BBB.

Na ação, que segue o conceito da Electrolux no programa — "O Brasil tá vendo, você tá vivendo" — o apresentador explora a ideia de que a casa do reality vai além de um simples lugar: é um espaço onde momentos e memórias ganham vida.

“Os desafios do dia a dia de uma casa não são um obstáculo, mas sim componentes essenciais que dão vida a grandes histórias. Ao associar a Electrolux a Pedro Bial, um dos maiores ícones da história do Big Brother Brasil, queremos reforçar como nossos produtos e soluções transformam a casa em um ambiente vivo, dinâmico e que reflete a essência de quem mora nela”, diz Ana Peretti, vice-presidente de marketing e sustentabilidade do Electrolux Group América Latina.

Para 2025, a Electrolux continuará a mostrar como seus produtos atendem às necessidades diárias dos consumidores, com soluções que se adaptam a diferentes estilos de vida, tamanhos de famílias e momentos da vida.

Além da veiculação do material em rede nacional, Pedro Bial também levará a mensagem da marca para suas redes sociais, ampliando o impacto da ação, que tem a parceria das agências DPZ, Live e Inpress.

Na edição de 2024 do BBB, a Electrolux registrou aumento no engajamento nas redes sociais, com presença em oito Trending Topics no X/Twitter. A marca ocupou a segunda posição em menções positivas entre as 26 anunciantes do programa, com os principais atributos destacados pela audiência sendo tecnologia, confiança e qualidade.