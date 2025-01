BBB25 volta com maior premiação da história — e decoração que homenageia os 60 anos de TV Globo

O BBB 24 estreia nesta segunda-feira, 13, e a EXAME visitou mais uma vez a casa mais vigiada do Brasil antes da entrada dos participantes. A edição deste ano tem alguns detalhes memoráveis: o programa completa 25 anos e, pela primeira vez, não será comandado por Boninho. Terá, também, a maior premiação da história: R$ 6 milhões, somando todos os prêmios.

Desta vez, Rodrigo Dourado será o grande "big Boss" do Big Brother Brasil. O profissional que já vinha desempenhando papel de destaque dentro do programa, onde estava desde a estreia, em 2002, atuando como editor. O novo diretor da atração, inclusive, estava presente na coletiva com a imprensa que antecedeu a visita da casa.

"Tem uma dinâmica especial relacionada à premiação do BBB. Em alguns momentos da temporada, junto com o nosso parceiro que oferece o prêmio, vamos submeter os participantes a alguns dilemas. E esses dilemas podem impactar, sim, o prêmio", revelou Dourado. "O valor de R$ 3 milhões, somado a todas as outras premiações que estarão em disputa durante esses 100 dias, já atingiu hoje uma marca acima dos R$ 6 milhões. E pode aumentar até o fim do programa, a depender dos nossos parceiros. É a maior premiação da história do BBB".

Rodrigo Dourado (Diretor do gênero Realities). (Gshow/BBB25/Divulgação)

Quais são as novidades nas dinâmicas do BBB 25?

Na primeira semana, os participantes serão separados em VIP e Xepa. A dinâmica começa já no primeiro dia: assim que saírem do carro para entrar para a mansão, os brothers serão postos em uma prova com uma pergunta sobre sua dupla, para testar os laços entre as pessoas. Quem conhece mais a própria dupla vai para a VIP, quem conhece menos, para a Xepa.

Além disso, Dourado também anunciou que a edição de 2025 terá o "seu Fifi", que espalhará algumas fofocas para os brothers. Para os participantes, ele será uma das pessoas responsáveis pela manutenção da casa. As "fofocas" serão escolhidas pelo público.

Há também mudanças para as instalações e nas festas. O líder terá um apartamento completo dessa vez, com cozinha dentro do quarto. Todas as quartas-feiras, haverá um show com um artista que vai trazer uma pessoa importante na vida de uma dupla da casa.

Como está a casa do BBB em 2025?

Sobre a decoração, a ideia foi trazer elementos já reconhecidos pelo público dos cenários das principais novelas da TV Globo, uma comemoração ao 60º aniversário da emissora. Por todos os cômodos, tanto os internos quanto os externos, há easter eggs das produções mais famosas já exibidas na TV.

O jardim conta com um espaço remete à praia, outro faz homenagem a "Pantanal", novela que teve uma reedição em 2022. Há também um local composto por decorações urbanas que relembram paisagens do Rio de Janeiro, com as favelas, e de São Paulo, com a Ponte Estaiada. Já a academia é inspirada na primeira edição de "Malhação", que foi ao ar em 1995. Colorida como nos anos 1980, conta com os mesmos aparelhos dos anos anteriores.

Dentro da casa, na primeira sala, vários itens homenageiam a novela "Caminho das Índias", um clássico da emissora, que foi ao ar em 2009. Seguindo à frente, há três quartos: o primeiro é inspirado em novelas de época, como "Chocolate com Pimenta" e "Ciranda de Pedra"; o segundo remete ao Fantástico, exibido aos domingos com reportagens especiais; e o terceiro é dedicado às produções que se passam no Nordeste, como "Gabriela: Cravo & Canela", "Velho Chico", entre outros.

Uma das cozinhas lembra muito o cenário de "A Grande Família", seriado que foi exibido pela emissora por 14 anos, desde 2001. A icônica garrafa de suco de abacaxi, da tia Nenê, está entre os vários utensílios coloridos, disponibilizados para os brothers.

Como é entrar na casa do Big Brother Brasil?

O local se assemelha a um grande galpão, sem qualquer vista para fora — exceto uma fresta por onde é possível ver o topo das árvores da floresta atlântica que cerca a casa. De resto, tudo é coberto por tapumes. Isso faz com que o clima no quintal seja bastante abafado, mais do que o normal para um verão na cidade maravilhosa. É aí que a piscina, com água fresca, vem a calhar.

Olhando para o teto, tudo lembra um estúdio. As câmeras estão por todos os locais. Fios, televisores e demais aparelhagens de captação de som e imagem não estão escondidos para os “brothers” e “sisters”.

O acesso à casa não é simples. Primeiro, é preciso adentrar a portaria da Globo, repleta de seguranças e com um boa dose de burocracia. Então, é necessário transitar um caminho com o famoso carrinho dos artistas e, só então, chegar ao destino, que é cercado por outros estúdios e pela floresta atlântica. Por isso, o acesso ao redor da casa é permitido apenas para pessoas autorizadas pela emissora.

Todo ambiente é repleto de câmeras. Se não fossem tão indiscretas, talvez os jogadores pudessem se sentir num verdadeiro 'Show de Truman' (1998), sem perceber que estão ao vivo para todo o país. Mas, a cada passo, é possível ouvir um barulho robótico das várias lentes que perseguem a todos pela casa.

Se fora o clima é abafado, isso não se repete no interior, caprichado com saídas de ar condicionado. O tamanho também choca por não ser assim tão grande quanto vemos na televisão. A casa seria bastante confortável para oito a dez pessoas. Mas, vale lembrar: neste ano, o total de participantes é 24.