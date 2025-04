BBB 25: após queda, Diego Hypólito reclama de dor e pede atendimento médico

Diego Hypólito sofreu uma queda durante o cumprimento do Castigo do Monstro no BBB 25 na madrugada deste sábado, 5, e precisou pedir atendimento médico após sentir dores nas costas.

O ex-ginasta, que já possui 16 pinos na coluna devido a cirurgias anteriores, caiu de costas enquanto tentava montar um castelo de cartas, uma das tarefas impostas pelo castigo.

A dinâmica exigia que o brother, vestido de rei, montasse o castelo a cada vez que a música tocasse, sendo supervisionado pelos outros participantes.

Após mais de quatro horas tentando concluir o desafio, Diego se desequilibrou ao se afastar da mesa e caiu, derrubando algumas cartas no processo.

A queda foi suficiente para que ele ficasse deitado por alguns segundos, sendo amparado pelos colegas Guilherme e Vinícius.

Após se levantar e refazer o castelo de cartas, Diego procurou o banheiro e relatou dores intensas nas costas. Ele pediu para ser atendido por um médico, explicando que sentia fortes dores, possivelmente devido à queda.

A equipe do participante, nas redes sociais, saiu em defesa do atleta, esclarecendo que ele já passou por diversas cirurgias. “Diego tem diversas cirurgias pelo corpo e, sem dúvidas, não tem fingimento ou drama em seus relatos”, afirmou a nota publicada nas redes sociais.

O incidente fez com que a produção do programa alterasse o esquema do castigo. As cartas utilizadas para montar o castelo foram trocadas, reduzindo a quantidade de peças.

O que é o Castigo do Monstro?

O Castigo do Monstro é uma das dinâmicas do BBB 25 em que os participantes que recebem o castigo precisam cumprir uma tarefa por um período determinado.

Neste caso, Diego teve que ficar vestido como rei e montar um castelo de cartas sempre que a música tocasse.

Tarefas como essa geram muito desgaste físico e mental, e, como mostrado no incidente, podem até ocasionar acidentes devido ao cansaço ou desequilíbrio.