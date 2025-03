BBB 25: Diego Hypolito revela quanto recebeu por medalha olímpica: 'Valor ridículo'

No BBB 25, o ginasta olímpico Diego Hypólito deu uma revelação surpreendente sobre sua carreira esportiva. Durante uma conversa com seus companheiros de confinamento, ele contou que recebeu apenas R$ 15 mil pela medalha de prata conquistada nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016. Essa quantia, segundo ele, é "ridícula" para um medalhista olímpico.

Diego, que é um dos nomes mais destacados da ginástica artística brasileira, conquistou a medalha de prata na disputa do solo durante as Olimpíadas de 2016. No entanto, além do reconhecimento esportivo, ele enfrentou desafios significativos em sua carreira, incluindo uma cirurgia de risco na coluna que envolveu a colocação de 16 pinos e durou 14 horas.

A crítica de Diego Hypólito sobre a premiação

Ao refletir sobre a premiação que recebeu, Hypólito expressou sua frustração, comparando-a com os valores atuais para medalhistas olímpicos. Ele acredita que hoje em dia, os atletas recebem cerca de meio milhão de reais por medalha, o que contrasta fortemente com a quantia que ele recebeu na época.

Veja o momento em que Diego comenta com brothers: