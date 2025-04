BBB 25: Dani, Maike e João Pedro estão no Paredão; saiba como foi a votação

O 13º Paredão do Big Brother Brasil 25 foi formado nesta sexta-feira, 4, após mais uma noite de fortes emoções na casa. A formação começou com João Gabriel, que venceu a Prova do Anjo e garantiu imunidade, deixando a berlinda para os outros participantes.

Vitória Strada, vencedora da Prova do Líder, indicou João Pedro ao Paredão. A justificativa foi o histórico de João Pedro, que já havia o colocado na berlinda anteriormente. "Já tinha me colocado no Paredão com justificativas que eu não concordei", explicou Vitória.

Em seguida, a dinâmica exigiu que os segundos e terceiros colocados na Prova do Líder, Delma e Maike, escolhessem um participante para completar a berlinda. Juntas, Delma e Maike indicaram Daniele Hypolito, alegando ser uma escolha difícil, mas necessária. "Sei que é um peso enorme pra Del, eu entendo, mas a gente optou por escolher ela", disse Maike.

A votação no Confessionário, por sua vez, decidiu quem seria o terceiro nome no Paredão. Maike foi o mais votado da casa, recebendo cinco votos, e completou o trio emparedado junto com Dani e João Pedro.

Com isso, Daniele Hypolito, João Pedro e Maike disputam a permanência na casa mais vigiada do Brasil. O público agora decide quem continua na disputa pelo prêmio milionário.

Como funciona a votação do BBB 25?

No BBB 25, os participantes têm a chance de votar uns nos outros no Confessionário, formando o Paredão. O Líder, por sua vez, tem o poder de indicar um participante diretamente, enquanto outros momentos de consenso e dinâmica, como a Prova do Anjo, também podem influenciar a formação.

Além disso, o público tem o poder de decidir, por meio de votação aberta, quem deve deixar o programa. A decisão é feita através do site e aplicativo do gshow, e a eliminação ocorre no domingo, durante o programa ao vivo.

Onde assistir ao BBB 25?

O BBB 25 pode ser acompanhado ao vivo pela TV Globo, no Multishow ou pelo Globoplay, com acesso exclusivo a câmeras 24 horas para os assinantes. A programação diária na TV Globo segue o seguinte horário:

Segunda a sábado: 22h25

Domingo: 23h10, após o Fantástico

Para quem prefere a plataforma de streaming, também é possível acompanhar todos os episódios, bem como as interações dos participantes, através do Globoplay.