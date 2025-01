BBB 24: quem ganhou a Prova do Líder ontem? Dupla assume liderança nesta sexta

Nesta quinta-feira, 16, os brothers da casa mais vigiada do país participaram da primeira Prova do Líder do Big Brother Brasil 2025. A dinâmica foi em duplas e, respeitando as novas regras do programa, o BBB 25 agora tem dois líderes ao invés de um só. Eles dormem no Quarto do Líder, apresentado ao público na noite anterior.

Esse ano, o aposento teve novidades: conta com um espaço maior que tem até uma cozinha própria. A decoração do espaço destacou tons de verde e laranja, criando uma atmosfera vibrante. Ao chegarem, os líderes foram surpreendidos por fotos de suas famílias, despertando fortes emoções.

Patrocinada pela Rexona, a dinâmica desafiava uma dupla de jogadores em uma situação de alta tensão: enquanto um permanecia dentro de uma cabine com um dispositivo prestes a explodir, o outro precisava desativar a "bomba" em um painel de controle ao puxar o fio correto. A escolha errada acionava a explosão simbólica, eliminando a dupla da prova.

Quem ganhou a Prova do Líder?

A dupla Aline e Vinicius ganhou a liderança da primeira semana no BBB 25 após uma prova movida a sorte e agilidade. Durante a dinâmica, a dupla de amigos foi até a última fase contra Camilla e Thamires e venceram ao encontrar a chave correta.

Quem ficou na Xepa?

Para essa semana, os que ficaram na Xepa foram: Arleane e Marcelo, Vitória Strada e Mateus, Edilberto e Raissa, Diogo Almeida e Vilma, João Gabriel e João Pedro, Gracyanne Barbosa e Giovanna, Maike e Gabriel, Diego Hypolito e Daniele Hypolito.

Na Xepa, os jogadores têm opções limitadas de comida para comprar no mercado da semana. Feijão, arroz, ovo, goiabada, rapadura, fígado, língua de boi e mais. É comum repetirem o mesmo prato por vários dias ou até ficarem sem comida, já que tudo é pago com as estalecas do grupo. Para complicar ainda mais, o preço dos produtos na Xepa é muito mais caro que o do VIP.

Quem ficou no VIP?

No VIP, além da dupla de Líderes, Vinícius e Aline: Thamiris e Camilla, Guilherme e Delma, e Eva e Renata.

Os escolhidos pelo Líder para o VIP têm direito a filé mignon, alcatra, bacon, peito de frango, temperos, farinha e mais. Eles também podem entrar no Quarto do Líder para dormir no conforto e planejar o jogo com os aliados.